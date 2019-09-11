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Bu haber 11 Eylül 2019 09:10:00 Tarihinde eklenmiştir.

İki Kız Kardeş, Eşlerine Not Bırakıp Ortadan Kayboldu

4 yıllık evli Ayşen Daşgın (22) ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş (18), evlerini terk etti. Eşlerine 'Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar' ve 'Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum' yazılı notlar bırakıp kayboldular

İki Kız Kardeş, Eşlerine Not Bırakıp Ortadan Kayboldu

İki Kız Kardeş, Eşlerine Not Bırakıp Ortadan Kayboldu



 

'Gittiğin İşten Dolayı Değiştin Seni İstemiyorum' 

4 yıllık evli Ayşen Daşgın (22) ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş (18), evlerini terk etti. Eşlerine 'Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar' ve 'Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum' yazılı notlar bırakan kardeşlerin bulunması için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Yenidoğan Mahallesi'nde oturan, evli kardeşler Ayşen Daşgın ile Reyhan Keçiş, Pazar günü, evlerini terk etti. 4 yıllık evli Ayşen Daşgın eşine, 'Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar' yazılı, 1 yıl önce evlenen Reyhan Keçiş ise eşine 'Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum' yazılı not bıraktı. Saat 12.00 sıralarında evlerinden çıkan kardeşlerden bir daha haber alınamadı. Durumu fark eden iki kız kardeşin ailesi ve eşleri çevrede yaptığı aramalarda sonuca ulaşamayınca İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 2 kardeşin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.


 

'Kızlarımın Bulunmasını İstiyorum'

Kızların annesi Hamiyet Kaba (41), damatlarının araması sonucu olayı öğrendiğini, kızların eşlerine not bırakıp gittiğini ve çocuklarının bulunmasını istediğini söyleyerek, "Beş tane kız çocuğum var. Eşimi 15 yıl önce trafik kazasında kaybetti. İki kızım şu an kayıp. Kızlarımın bulunmasını istiyorum. Çocuklarımdan haber alamıyorum. Çocuklarımın hiçbir şeyi yoktu. Bunları kandırdılar mı? Dolandırdılar mı? Benim çocuklarımı bulun. Pazar günü saat 12.00 sıralarında kayboldular. Damadım aradı 'Ayşen sizde mi?' diye sordu. 'Hayır' dedim. 'Ayşen'in telefonu kapalı Reyhan'ı aradım onun da telefonu kapalı' dedi. Sonra damatlar geldi 'Not bırakmışlar gitmişler' dedi. Benim çocuklarımı kimler ne yaptı, dolandırdı ise ortaya çıkartsınlar" dedi.


 

'Eşleriyle Sorunları Yoktu'

En son Cuma günü çocuklarıyla görüştüğünü belirten Kaba, kızlarının eşleriyle bir sorunları da olmadığını söyleyerek, "Hiçbir sorunları yoktu, eşlerine karşıda yoktu. Ansızın telefonları kapandı. Sonra polise başvurduk bulunması için müracaat ettik. Arama çalışması başlatıldı. Yetkililerden kızlarımın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.



Editör: Ahmet Şen
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4 yıllık evli Ayşen Daşgın (22) ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş (18), evlerini terk etti. Eşlerine 'Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar' ve 'Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum' yazılı notlar bırakıp kayboldular
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