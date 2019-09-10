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Bu haber 10 Eylül 2019 22:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

​İş Arkadaşı Tarafından Dolandırılan Adam Canına Kıydı

inşaat malzemeleri satan bir kişi, iş yaptığı arkadaşı tarafından yüklü miktarda dolandırıldı. Borç yükünün altından kalkamayan iki çocuk sahibi adam kendini iş yerinde bulunan asansör boşluğunda astı. Olay, dün sabah 07.00 sıralarında Beylikdüzü'nde inşaat malzemesi satan bir dükkanda meydana geldi.

​İş Arkadaşı Tarafından Dolandırılan Adam Canına Kıydı

-​İş Arkadaşı Tarafından Dolandırılan Adam Canına Kıydı


 

Dolandırılan Adam İş Yerinde Kendini Astı

İddiaya göre, A.D.(42) uzun süredir iş yaptığı arkadaşı tarafından dolandırılıp, yüklü miktarda borç yükünün altına girdi. Bunalıma giren adam, sabah saatlerinde dükkanına gelip, kendini asansör boşluğunda asarak intihar etti. Yanında çalışan işçisi dükkana geldiğinde A.D.'nin cansız bedenini asılı halde buldu.



 

2 Çocuk Sahibi Baba Olay Yerinde Can Verdi

Gördüğü görüntü karşısında şok geçiren işçi, olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri A.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İki çocuk sahibi A.D.'nin kalp hastası olan eşine durumu sağlık ekipleri eşliğinde polis memurları verdi. Aldığı haber karşısında dayanamayan eşi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Olayı öğrenen A.D'nin yakınları ve arkadaşları ise iş yerinin önüne geldi. Savcılık incelemesinin ardından A.D.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.





Editör: Bahar Yüksel 
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Asayiş
​İş Arkadaşı Tarafından Dolandırılan Adam Canına Kıydı
​İş Arkadaşı Tarafından Dolandırılan Adam Canına Kıydı
inşaat malzemeleri satan bir kişi, iş yaptığı arkadaşı tarafından yüklü miktarda dolandırıldı. Borç yükünün altından kalkamayan iki çocuk sahibi adam kendini iş yerinde bulunan asansör boşluğunda astı. Olay, dün sabah 07.00 sıralarında Beylikdüzü'nde inşaat malzemesi satan bir dükkanda meydana geldi.
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