Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 10 Eylül 2019 20:00:16 Tarihinde eklenmiştir.

Düğün Yapmak İstemeyenler Yandı!

Gelinlik giymek neredeyse tüm genç kızların hayalini süslüyor. Gelinlik giyme hayali yıkılan geç kızlar için Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan önemli bir karar geldi. Kurul; geline söz verip de düğün yapmayan damadı kusurlu buldu. Düğün merasiminin tarifini de yapan Yüksek Mahkeme; düğün yapmamayı boşanma sebebi saydı. Emsal kararla; düğün yapmamak evliliği temelinden sarsan kusur olarak kabul edilecek.

Düğün Yapmak İstemeyenler Yandı!

H.A. ve Ş.A. 2010 yılında resmî nikahla evlendi. İddiaya göre; damat Ş.A., nikah töreni sonrası düğün yapacağına söz verdi. Ancak; Ş.A. resmi nikahın üzerinden 3 sene geçmesine rağmen bir takım bahanelerle düğün merasimini yapmaya yanaşmadı. 5. Aile Mahkemesi'ne başvuran H.A., kocasının düğün yapmaması sebebiyle ailesi ve çevresi karşısında küçük duruma düştüğünü, davalının istememesi sebebiyle işten ayrıldığını ve maddi yönden de büyük sıkıntılar yaşadığını, evlilik birliğinin devam edeceği yönündeki inancını da kaybettiğini de ileri sürerek boşanma kararı verilmesini talep etti. Mahkemede ifade veren davalı koca Ş.A. ise eşini çok sevdiğini, işlerinin yolunda gidememesi sebebiyle düğün yapmadığını ancak ev kiralamak, eşya almak gibi müşterek hayatın gerektirdiği tüm özeni gösterdiğini, eşinin kendisini affetmesini istediğini belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, davalının söz verdiği düğünü yapmadığı bu sebeple tarafların bir araya gelmediği, bu süre içerisinde düğün yapmaması sebebiyle evlilik birliğinin sarsılmasında davalının tam kusurlu olduğu gerekçesiyle tarafların boşanmalarına karar verdi.


Kararı davalı temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ekonomik durumu uygun bulunmayan eşin düğün yapma zorunluluğu bulunmadığına dikkat çekerek mahkeme kararını bozdu. Mahkeme ilk kararında direnince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Kurul; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nunun, “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.'' hükmüne dikkat çekildi.
 
 




 

Düğün yapılmalıydı

Kararda şöyle denildi: ''Somut olay incelendiğinde; tarafların resmî nikahla evlendikleri, düğün törenini ise ilerde yapmayı kararlaştırdıkları, sonrasında dosya içerisinde bulunan ve davalının da inkâr etmediği düğün davetiyesi ile düğün tarihi ve yerinin belirlendiği ortadadır. Davacının yakınlarının düğüne davet edildiği ancak belirtilen tarihte düğünün yapılmadığı, tarafların da bu sebeple biraraya gelmediği anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere, evlenmenin yasal şartı olmamakla birlikte düğün merasimi, Türk kültüründe bir nevi evliliğin ilanı niteliği taşıyan, ailelerin ekonomik durumları, toplumsal kökeni, eğitim düzeyi ve yaşadığı yere göre farklılık gösteren bir gelenek olup, somut olayda da tarafların bu geleneğin yerine getirilmesi konusunda mutabakatları bulunmaktadır. Ne var ki, davalının birtakım sebeplerle söz verdiği düğünü yapmaya yanaşmadığı, düğün tarihi ve yerinin belirlenerek davetiyelerin de dağıtılmasına rağmen bildirilen tarihte düğünün yapılmaması ve düğün için yapılan diğer tüm hazırlıkların sonuçsuz kalması sebebiyle davacı kadının ailesine ve çevresine karşı küçük düştüğü, bu suretle evlilikte eşine olan güvenini yitirdiği, evlilik birliğinin devamının davacıdan beklenmeyecek ölçüde temelinden sarsıldığı tüm dosya kapsamı ile sabittir. Bu itibarla, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre tarafların boşanmalarına dair mahkemece verilen direnme kararı yerindedir. Açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının onanmasına oy birliğiyle karar verildi.''


Yargıtay'ın emsal nitelikteki kararı yorumlayan Avukat Fatih Karamercan, "Eşlerin ekonomik zorluklar sebebi ile resmî nikah töreni ardından hemen düğün töreni yapamadıkları ve düğün merasimini gelecekteki bir tarihe erteledikleri durumda, eşlerden birisinin düğün yapmaya yanaşmaması boşanma sebebi haline gelmiştir. Ancak bu duruma ile ilişkin söz konusu karar, eşlerin ekonomik durumlarına göre yani her somut olaya göre değişmesi gereklidir." dedi.
 
 



Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Kültür
Düğün Yapmak İstemeyenler Yandı!
Düğün Yapmak İstemeyenler Yandı!
Gelinlik giymek neredeyse tüm genç kızların hayalini süslüyor. Gelinlik giyme hayali yıkılan geç kızlar için Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan önemli bir karar geldi. Kurul; geline söz verip de düğün yapmayan damadı kusurlu buldu. Düğün merasiminin tarifini de yapan Yüksek Mahkeme; düğün yapmamayı boşanma sebebi saydı. Emsal kararla; düğün yapmamak evliliği temelinden sarsan kusur olarak kabul edilecek.
Yıllarca Türbe Diye Dua Edip Adak Adadılar! Gerçek 40 Yıl Sonra Anlaşıldı
Yıllarca Türbe Diye Dua Edip Adak Adadılar! Gerçek 40 Yıl Sonra Anlaşıldı
Vatandaşların yıllarca adak adadığı ve türbe olarak gördüğü yer Diagoras isimli bir gladyatöre ait anıt mezarı çıktı.
​Haliliye Belediyesi’nde Gençler Müzikle Tanışıyor
​Haliliye Belediyesi’nde Gençler Müzikle Tanışıyor
Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan gitar ve müzik kursları ile gençler müzik ile tanışıyor.
Zeki Müren Madalyası Antikacıda Görüldü
Zeki Müren Madalyası Antikacıda Görüldü
Halk arasında "Zeki Müren Madalyası" olarak bilinen 18 ayar altından madalyalardan biri antikacıda görüldü.
Mozaik’lere Kadın Eli
Mozaik’lere Kadın Eli
Mozaik şehri Şanlıurfa’da mozaik sanatının devam etmesi için birçok çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde kurduğu 13 Kadın Destek Merkezi'nde kadınlara yönelik mozaik kursları düzenliyor.
Üniversite Tercih Heyecanı Başladı
Üniversite Tercih Heyecanı Başladı
Heyecanla beklenen üniversite sınav sonuçları açıklandı.
​Bayram Öncesi Yardım Dernekleri Kurban Fiyatlarını Açıkladı
​Bayram Öncesi Yardım Dernekleri Kurban Fiyatlarını Açıkladı
Tüm İslam aleminde coşkuyla karşılanacak Kurban Bayramı vesilesiyle yardım dernekleri birer birer kurban fiyatlarını açıklıyor. Vuslat Derneği de bu vesileyle bu yıl 20 ülke 3 kıtada kurbanları ihtiyaç sahipleri ile buluşturacaklarını belirterek kurban fiyatlarını açıkladı.
​Korkunç Köy Düğünü Geleneği
​Korkunç Köy Düğünü Geleneği
Kızılçukur köyünde düğünlerde davetlilerin yüzlerine ayakkabı boyası sürülerek, zinciri sökülüp gaması kilitlenmiş motorlu testere ile temsili tıraş yapılıyor.
​40 Yaşında Damatsız Düğün Hayali Gerçek Oldu
​40 Yaşında Damatsız Düğün Hayali Gerçek Oldu
Ailesi, kızlarının tek hayali olan beyaz gelinliği giydirip, davullu-zurnalı “damatsız düğün” yaptı. Gelin arabasının arka camına da “hayaldi gerçek oldu” yazısı dikkat çekti.
​Yol Ortasında Duruyor, Bu Mezara İş Makinaları Bile Dokunamıyor
​Yol Ortasında Duruyor, Bu Mezara İş Makinaları Bile Dokunamıyor
Cadde üzerinde yol ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor. Evliya olduğuna inanılan mezara iş makinelerinin bile dokunamadığı iddia edilirken, mezara sahip çıkan mahalleli mezarın başına gelip dua ediyor.
​İlginç Gelenek! Bu Köyde Gençler Tepeye Çıkıp Kısmet Arıyorlar
​İlginç Gelenek! Bu Köyde Gençler Tepeye Çıkıp Kısmet Arıyorlar
Tarihi köyünde gençler yılda iki kez düzenlenen şenlikte tanışıp evlenip yuva kuruyor.
​Hz. Muhammed (SAV)’in Tavsiyesini Uyguladı! Veresiye Defterini Yırttı
​Hz. Muhammed (SAV)’in Tavsiyesini Uyguladı! Veresiye Defterini Yırttı
Kimliği gizli tutulan bir hayırsever, bakkaldaki veresiye defterini alarak borcu olanların borçlarını ödedi. Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca sevinçten havaya uçtu.
Düğün Yapmak İstemeyenler Yandı!
Düğün Yapmak İstemeyenler Yandı!
​Şakalaşmanın Sonu Kötü Bitti! Önce Darp Etti Sonra Silah Çekti
​Şakalaşmanın Sonu Kötü Bitti! Önce Darp Etti Sonra Silah Çekti
Tehlike Yaklaşıyor! Robotlar Bir Çok İnsanı İşsiz Bırakacak
Tehlike Yaklaşıyor! Robotlar Bir Çok İnsanı İşsiz Bırakacak
Şanlıurfa’da Akrebin Soktuğu Bebek Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’da Akrebin Soktuğu Bebek Hayatını Kaybetti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:32
Güneş
05:56
Öğle
12:29
İkindi
16:01
Akşam
18:51
Yatsı
20:07
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿