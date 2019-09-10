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Bu haber 10 Eylül 2019 16:00:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Karaköprü Yeni Yollara Kavuşuyor

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yapılaşmanın arttığı ve yol ihtiyacı olan mahallelerde yeni yollar açılıyor. Açılan ve alt yapısı tamamlanan yollar kilitli parkeyle döşenerek hizmete sunuluyor.

​Karaköprü Yeni Yollara Kavuşuyor

Karaköprü Belediyesi 'yol medeniyettir' düsturuyla hareket ederek ilçede yol ihtiyacı olan bölgelerde yeni yollar açarak vatandaşların ihtiyacını gidermeye devam ediyor. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede yapılaşmanın arttığı ve her geçen gün gelişen mahallelerde yeni yol açma çalışması yaparak yol ihtiyacını gideriyor.
 



 

Karaköprü’ye Kilit Parke Döşeniyor

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla yol sıkıntısı olan mahallelerde program dahilinde yollar açan Fen İşleri ekipleri, alt yapısı tamamlanan yolları da kilitli parke döşeyerek vatandaşın hizmetine sunuyor.
 
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yol çalışmalarının yaz kış demeden devam ettiğini belirterek, Karaköprü'de yolu olmayan, sıkıntı çeken yer kalmaması adına ekiplerin özveriyle çalıştığını kaydetti.
 



 

Baydilli: Çalışmalar Sırasında Rahatsız Ettiğimiz Vatandaşlardan Özür Diliyoruz

Başkan Baydilli, "İlçemiz yeni gelişen ve nüfus büyümesi anlamında Güneydoğu'nun en hızlı büyüyen ilçesi konumundadır. Bu da bize ayrı bir sorumluluk yüklüyor; biz de bunu karşılamak için daha çok çalışıyoruz. İlçemizde yapılaşmayla yeni yol gereksinimi oluyor, fen işleri ekiplerimiz de bu ihtiyacı karşılamak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Biz hizmet için buradayız ve burada olduğumuz sürece vatandaşa hizmet etmeye, Karaköprü'yü geliştirmek adına çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımız sırasında rahatsız ettiğimiz vatandaşlarımıza hoş görülerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
 
Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Seyrantepe, Atakent, Doğukent, Akpiyar ve Batıkent mahallelerinde yeni yollar açarken, alt yapısı tamamlanan yollarda da kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.


Editör: Bahar Yüksel
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​Karaköprü Yeni Yollara Kavuşuyor
​Karaköprü Yeni Yollara Kavuşuyor
Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yapılaşmanın arttığı ve yol ihtiyacı olan mahallelerde yeni yollar açılıyor. Açılan ve alt yapısı tamamlanan yollar kilitli parkeyle döşenerek hizmete sunuluyor.
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