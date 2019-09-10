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Bu haber 10 Eylül 2019 12:00:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Büyükşehir’den Çevik Kuvvet Kavşağında Seferberlik

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağında Şanlıurfa-Diyarbakır istikametinin trafiğe açılması için ekiplerini seferber etti.

​Büyükşehir’den Çevik Kuvvet Kavşağında Seferberlik

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün Ankara temaslarının ardından yapım çalışmalarında hız kazanan Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı Şanlıurfa-Diyarbakır güzergahının Eylül ayı sonlarına kadar trafiğe açılması için yoğun çalışmalar sürüyor. 

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, ŞUSKİ, Karayolları, Telekom ve diğer altyapı kuruluşlarıyla koordineli yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından kavşak araç trafiğine açılacak. 



 

KIŞ ÖNCESİ YAĞMUR DRENAJ ŞEBEKESİ DÖŞENİYOR

Kavşağının hizmete açılmasının ardından kış aylarında yaşanacak su birikintilerinin önüne geçmek için bölgede eksikliği hissedilen yağmur drenaj şebekesini güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan ise yarma ve dolgu işine aralıksız devam ediyor.



 

KAVŞAKTA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI 

Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı ile Narlıdere Köprülü Kavşağı arasındaki alanın altyapısını güçlendirilen Büyükşehir Belediyesi öte yandan sıcak asfalt serimini de sürdürüyor. Büyükşehir, kuruma ait iş makineleri aralıksız olarak sürdürülen çalışma sonunda asfaltı tamamlayarak kavşağı trafiğe açmayı hedefliyor.



Editör: Bahar Yüksel
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​Büyükşehir’den Çevik Kuvvet Kavşağında Seferberlik
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