Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 10 Eylül 2019 17:00:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişiminde Flaş Gelişme!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan time mühimmat verdiği için aranan eski astsubay Abdülkadir Özkır Eskişehir'de yakalandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişiminde Flaş Gelişme!

-Erdoğan’a Suikast Girişiminde Bulunan Şahıs Yakalandı


 

Darbeci Askere Mühimmat Taşıyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askere mühimmat taşıdığı için aranan zanlı, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonu sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. İzmir'de çalıştığı sırada KHK ile 2017 Nisan ayında ile meslekten ihraç edilen eski astsubay Abdülkadir Özkır, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir'de olduğu belirlenen zanlı, Kırmızıtoprak Mahallesinde saklandığı evde düzenlenen operasyon sonrasında gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişiminde Flaş Gelişme!
​Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişiminde Flaş Gelişme!
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan time mühimmat verdiği için aranan eski astsubay Abdülkadir Özkır Eskişehir'de yakalandı.
​Şanlıurfa OSB’de PTT Mobil Şube Hizmete Başladı
​Şanlıurfa OSB’de PTT Mobil Şube Hizmete Başladı
Yapılan girişimler sonucu PTT Mobil Şube Şanlıurfa OSB’de eski PTT binası önünde hizmete başladı.
Şanlıurfa’da Sulama kanalına Giren Genç Kayboldu
Şanlıurfa’da Sulama kanalına Giren Genç Kayboldu
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren genç, akıntıya kapılarak kayboldu.
​Cani Baba Çocuklarının Kafasına Silah Dayadı! Aile Katliamına Silahla Müdahale
​Cani Baba Çocuklarının Kafasına Silah Dayadı! Aile Katliamına Silahla Müdahale
Boşandığı karısını ve 2 çocuğunu silahla rehin alan bir kişi, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
​Komşuların otopark kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı
​Komşuların otopark kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı
Gaziantep’te komşular arasında otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
​85 Yaşındaki Sapıktan 3 Erkek Çocuğa Cinsel İstismar!
​85 Yaşındaki Sapıktan 3 Erkek Çocuğa Cinsel İstismar!
çocukları para ile kandırıp cinsel istismarda bulunan 85 yaşındaki yaşlı adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​Üniversite Öğrencisi, Sokak Ortasında Bıçaklanarak Öldürüldü
​Üniversite Öğrencisi, Sokak Ortasında Bıçaklanarak Öldürüldü
Durakta oturduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklanan elektrik mühendisi genç, hayatını kaybetti, arkadaşı ise ağır yaralandı.
​Çete Üyesi, İş Yeri Sahibine Zorla Senet İmzalatıp Silahla Saldırdı
​Çete Üyesi, İş Yeri Sahibine Zorla Senet İmzalatıp Silahla Saldırdı
Bir tekel bayisi işleten 2 kişiye zorla senet imzalatıp para gasp eden çete üyesi 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işletme sahibini silahla yaralayıp kovaladığı anları güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.
​22 Yaşındaki Kıza Toplu Tecavüz Eden 5 Kişi Yargı Önüne Çıktı
​22 Yaşındaki Kıza Toplu Tecavüz Eden 5 Kişi Yargı Önüne Çıktı
22 yaşındaki kıza, alıkoyarak barakada tecavüz ettikleri iddiasıyla yargılanan 5’i tutuklu 10 şüphelinin yargılanmasına devam ediliyor.
​Şanlıurfa’da kaçakçılık Operasyonu! Yüzlerce Şişe İçki Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’da kaçakçılık Operasyonu! Yüzlerce Şişe İçki Ele Geçirildi
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri düzenlediği operasyonunda, 540 içki şişesi ele geçirildi. Operasyonda bir şahısta tutuklandı.
​Feci kazada bir aile yok oldu: 5 ölü
​Feci kazada bir aile yok oldu: 5 ölü
Bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
​İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yanında Neden Durduğunu Açıkladı
​İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yanında Neden Durduğunu Açıkladı
Urfalı sanatçı İbrahim Tatlıses, verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında neden durduğu açıkladı. Tatlıses, "Cem Uzan döneminde kendisini meydanlarda eleştirdim. Ona rağmen her zaman bana sevgiyle yaklaştı" dedi.
Şanlıurfa’da Akrebin Soktuğu Bebek Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’da Akrebin Soktuğu Bebek Hayatını Kaybetti
​Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişiminde Flaş Gelişme!
​Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişiminde Flaş Gelişme!
​Karaköprü Yeni Yollara Kavuşuyor
​Karaköprü Yeni Yollara Kavuşuyor
​Şanlıurfa OSB’de PTT Mobil Şube Hizmete Başladı
​Şanlıurfa OSB’de PTT Mobil Şube Hizmete Başladı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:32
Güneş
05:56
Öğle
12:29
İkindi
16:01
Akşam
18:51
Yatsı
20:07
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿