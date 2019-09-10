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Bu haber 10 Eylül 2019 14:00:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfalı Çocukların Tehlikeli Oyunu! Pis Suda Serinlediler

Şanlıurfa’da sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden süs havuzuna girip serinledi.

​Urfalı Çocukların Tehlikeli Oyunu! Pis Suda Serinlediler

-​Urfalı Çocukların Tehlikeli Oyunu! Pis Suda Serinlediler



 

Süs Havuzu Pislik İçinde

Şanlıurfa'da mevsim sıcaklıkların son günlerinde etkisini göstermeyi sürdürüyor. Sıcak ve nemli havadan bulanan çocuklar, tehlikeli olmasına aldırış etmeden süs havuzlarına girerek serinledi. Kentte sıcaktan bunalan çocuklar, yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinledi. Bazılarının elbiseyle girdiği süs havuzunda serinleyen çocuklar, daha sonra parktaki çim zemine uzanarak kurulanmaya çalıştı.

Suda birbiriyle oynayan çocuklar, havanın sıcak suyun da pis olduğunu belirterek, serinlemenin keyfini yaşadı. Havuz kenarında bulunan elektrik panosuna çıkarak havuza atladı.






Editör: Bahar Yüksel
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