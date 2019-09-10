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Bu haber 10 Eylül 2019 11:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

Dost Hayatı Ölüm Getirdi! Yabancı uyruklu kadına Kurşun Yağmuru!

Bir kişi, birahanede bulunan yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Yabancı uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova olay yerinde yaşamını yitirirken, zanlı olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Güvenlik güçleri her yerde kaçan zanlıyı arıyor.

Dost Hayatı Ölüm Getirdi! Yabancı uyruklu kadına Kurşun Yağmuru!

Edinilen bilgiye göre, olay, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir birahanede meydana geldi. İddialara göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Vedat K. birahanede olan Özbekistan uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova'ya pompalı tüfekle ateş etti. Başına isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığılan kadın olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.



 

Öldürdüğü Kadınla Dost Hayatı Yaşıyormuş

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yabancı uyruklu kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi otopsi işlemleri için Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayda kullandığı tüfeği olay yerine bırakarak kaçan Vedat K., polis tarafından teknik takibe alındı. Polis ekipleri Vedat K.’yi teknik takip sonucu Çaycuma çıkışında ki köprüde kaçmaya çalışırken kıs kıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlı Vedat K.’nın bir süre önce ceza evinden çıktığı ve öldürdüğü yabancı uyruklu kadınla dost hayatı yaşadıkları öğrenildi. Gözaltına alınan Vedat K.’nın sorgusu devam ediyor.
Savcılığın olayla ilgili soruşturma sürdüyor.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.





Editör: Bahar Yüksel



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Dost Hayatı Ölüm Getirdi! Yabancı uyruklu kadına Kurşun Yağmuru!
Dost Hayatı Ölüm Getirdi! Yabancı uyruklu kadına Kurşun Yağmuru!
Bir kişi, birahanede bulunan yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Yabancı uyruklu 24 yaşındaki Ozodkho Abdıkarımova olay yerinde yaşamını yitirirken, zanlı olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Güvenlik güçleri her yerde kaçan zanlıyı arıyor.
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