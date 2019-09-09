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Bu haber 09 Eylül 2019 18:26:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Vatandaşlara Aşure İkramı Yapıldı

Şanlıurfa’da Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara Aşure ikram edildi.

​Şanlıurfa’da Vatandaşlara Aşure İkramı Yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla gün içerisinde şehrin birçok farklı noktasında vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure etkinliğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de vatandaşlara Aşure ikram etti.


Beyazgül Aşure İkramında Bulundu

Vatandaşlara Aşure ikramında bulunan Beyazgül, "Muharrem ayı önemli bir ay. Tarihimizde birçok önemli hadisenin yaşandığı bir ay ve aşure bizim geleneğimizde çok güzel yer edinen bir lezzet. Bugün de Büyükşehir Belediyesi olarak bu güzel geleneğe biz de katkıda bulunalım istedik. Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğini yaşadığımız bugünde tüm halkımızın Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.






AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ise tüm vatandaşların Muharrem ayını tebrik ederek büyükşehir belediyesinin bu tür buluşmalara önem verdiğini ve teşkilat olarak programlara katılım gösterdiklerini söyledi.


Editör: Bahar Yüksel
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