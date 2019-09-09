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Bu haber 09 Eylül 2019 16:30:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da kaçakçılık Operasyonu! Yüzlerce Şişe İçki Ele Geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri düzenlediği operasyonunda, 540 içki şişesi ele geçirildi. Operasyonda bir şahısta tutuklandı.

​Şanlıurfa’da kaçakçılık Operasyonu! Yüzlerce Şişe İçki Ele Geçirildi

-​Şanlıurfa’da kaçakçılık Operasyonu! Yüzlerce Şişe İçki Ele Geçirildi

 

Şanlıurfa2da 540 Şişe İçki Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sahte içki depolandığına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 540 şişe içki ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahısta gözaltına alındı. Şahıs daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







Editör: Bahar Yüksel
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​Şanlıurfa’da kaçakçılık Operasyonu! Yüzlerce Şişe İçki Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’da kaçakçılık Operasyonu! Yüzlerce Şişe İçki Ele Geçirildi
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri düzenlediği operasyonunda, 540 içki şişesi ele geçirildi. Operasyonda bir şahısta tutuklandı.
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