-​Şanlıurfa’da kaçakçılık Operasyonu! Yüzlerce Şişe İçki Ele Geçirildi

Şanlıurfa2da 540 Şişe İçki Ele Geçirildi

-​Şanlıurfa’da kaçakçılık Operasyonu! Yüzlerce Şişe İçki Ele GeçirildiEdinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sahte içki depolandığına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 540 şişe içki ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahısta gözaltına alındı. Şahıs daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Editör: Bahar Yüksel