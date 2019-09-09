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Bu haber 09 Eylül 2019 23:00:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Belediye, Yüzde 72 Raporlu Engelli İşçiyi İşten Çıkardı

Belediye tarafından yüzde 72 engelli raporu bulunan temizlik işçisinin iş akdinin fesih edildiği belirtildi. İşçinin işten çıkarılmasının sebebi olarak ise ilk maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına yatırmış olması gösterildi.

​Belediye, Yüzde 72 Raporlu Engelli İşçiyi İşten Çıkardı

- Belediye, Yüzde 72 Raporlu Engelli İşçiyi İşten Çıkardı


 

İlk Maaşını Erdoğan’ın Seçim Kampanyasına Yatırmış

Zonguldak Kdz. Ereğli Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde kendisine yapılan tebligat ile iş akdinin fesih edildiğini öğrenen Erol Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada işten çıkartılmasının gerekçesinin AK Partili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekten kaynaklandığını ifade etti. Acar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Bugün itibari ile yüzde 72 engelli raporu ile engelli kontenjanından çalıştığım CHP'li Kdz Ereğli Belediyesinde iş akdime son verildi. Sebep 2014 yılında ilk maaşımı Cumhurbaşkanımızın seçim kampanyasına yatırmam, AK Parti seçmenine hakaret eden Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunmam vs. kısaca AK Partili oluşum. CHP'li Belediyede çalışıp AK Parti'yi savunmak şerefsizlik oluyormuş. Biz bu yola kefenimiz ile çıktık. Her şeyi göze alarak bu tür baskılar ile kimse bizi yolumuzdan döndüremez. Çünkü göklerden gelen bir karar vardır” ifadelerine yer verdi.


AK Parti'den daha önce milletvekili aday adayı ve il genel meclisi adayı olan Acar, kendisine yapılan haksızlık karşısında hukuki yollara başvuracağını söyledi. Kdz. Ereğli Belediyesi'nde CHP'nin seçimleri kazanmasının ardından çıkartılan işçilerin sayısı 15'i buldu.





Editör: Bahar Yüksel
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​Belediye, Yüzde 72 Raporlu Engelli İşçiyi İşten Çıkardı
​Belediye, Yüzde 72 Raporlu Engelli İşçiyi İşten Çıkardı
Belediye tarafından yüzde 72 engelli raporu bulunan temizlik işçisinin iş akdinin fesih edildiği belirtildi. İşçinin işten çıkarılmasının sebebi olarak ise ilk maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına yatırmış olması gösterildi.
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