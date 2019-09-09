​Üniversite Öğrencisi, Sokak Ortasında Bıçaklanarak Öldürüldü

"Öğrenciydi, bu sene mezun oldu, çok üzücü bir olay"

Mahkemeye Sevk Edildiler

Olay, gece saatlerinde Tünel tramvay durağında meydana geldi. İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte İstiklal Caddesi'ne geldi. Dolaştıktan sonra Şişhane Metro İstasyonu İstiklal Caddesi çıkışında bir süre arkadaşlarıyla oturan Ayar'ın yanına kimliği belirsiz kişiler yanaştı. Gençlerden para isteyen zanlılar, olumsuz yanıt alınca bıçakla saldırdı. Olayda Halit Ayar ve yanındaki arkadaşı bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Ayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı arkadaşının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Olayla ilgili konuşan Muharrem Aygün, “Arkadaşlarını yolcu etmek için bir araya geliyorlar. O gün arkadaşlarında kalacağını söylüyor. Sonra bir bankta oturuyorlar, birileri gelmiş kendisinden para istemiş. Bunlar yok deyince çocuğa orada bıçakla saldırmışlar. Ölen bizim komşumuz, mahallemizin çocuğudur. Öğrenciydi, bu sene mezun oldu. 2 kişinin yakalandığını söylediler, çok üzücü bir olay. Güvenlik açısından daha ciddi bir şekilde yaklaşılması lazım” dedi.Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından 'yağmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.Editör: Bahar Yüksel