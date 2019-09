​İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yanında Neden Durduğunu Açıkladı

"Kim Ne Derse Desin Umurumda Değil"

Eylem Yapan Annelere Destek Oldu

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahseden Tatlıses, neden Erdoğan'ın yanında durduğunu da açıkladı. Cem Uzan döneminde Erdoğan'ı eleştiren konuşmalar yaptığını belirten Tatlıses, "Recep Tayyip Erdoğan her şeyden önce çok vefalı bir insan. Ben onu hapisteyken bir kere ziyaret etmiştim. Hatta ondan sonra Cem Uzan döneminde meydanlarda onu çok eleştiren konuşmalar da yapmıştım. Onu o kadar eleştirmeme rağmen beni nerede gördüyse sevgi ve saygıyla yaklaştı bana. Kim ne derse desin umurumda değil, Erdoğan beni nereye çağırırsa giderim. Ölene kadar da yanındayım" dedi.Açıklamalarının devamında Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem yapan anneleri desteklediğini belirten Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: "Anneler, yavrularını geri istiyor. Her anne isyan etmeli bu duruma. Hiçbir anneyi yavrularından ayıramazsın. Onların gözyaşlarına yüreğim dayanmıyor. Çocukları bir an önce geri verilsin. Ben de babayım. O ailelerin dramını görünce mahvoluyorum. Anneler biliyor çocukları oradan gitmiş ve geri gelmiyor. Verin çocukları. Kimseyi ayırmayın evladından."Editör: Bahar Yüksel