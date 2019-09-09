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Bu haber 09 Eylül 2019 16:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Feci kazada bir aile yok oldu: 5 ölü

Bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

​Feci kazada bir aile yok oldu: 5 ölü

- Feci kazada bir aile yok oldu: 5 ölü



 

Bir Aile Yok Oldu

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 06.30 sıralarında Erzurum-Tortum yolu istikameti Karagöbek mevkiinde meydana geldi. Umut Y. idaresindeki 08 YD 488 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce menfez duvarına çarptı ardından şarampole yuvarlandı. Aracın ters dönmesi sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü Umut Y., Birgül Y., Nürgül Ö., Salih Ö. ve Elif Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.






 

Araçtaki Hiç Kimse Kurtarılamadı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen araç içerisinde yer alan aileden hiç kimse kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlatırken, yuvarlanan araç şarampolden vinç yardımıyla çıkartıldı.




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
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