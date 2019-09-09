Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 09 Eylül 2019 08:40:16 Tarihinde eklenmiştir.

​Son Dakika! Hakkari’de 1 Askerimiz Şehit Oldu

son dakika haberine göre Hakkari'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.

​Son Dakika! Hakkari’de 1 Askerimiz Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığının bu sabah 8 sularında yaptığı yazılı açıklamada, Çukurca'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp hastaneye sevk edilen askerin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.



 

Çukurca’da 1 Askerimiz Şehit Oldu

MSB."Hakkâri Çukurca bölgesinde 09 Eylül 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."



Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Son Dakika! Hakkari’de 1 Askerimiz Şehit Oldu
​Son Dakika! Hakkari’de 1 Askerimiz Şehit Oldu
son dakika haberine göre Hakkari'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.
​Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı’na Hakaretten Hapis Cezası Aldı
​Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı’na Hakaretten Hapis Cezası Aldı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'nun 5 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
​Akit Yazarı Karahasanoğlu: Özür dilerim Ekrem Bey, başkanlık sizin hakkınızmış
​Akit Yazarı Karahasanoğlu: Özür dilerim Ekrem Bey, başkanlık sizin hakkınızmış
Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç fazlası araçları Yenikapı’da sergilemesiyle ilgili olarak AK Parti döneminde İBB’de makam sahibi olan isimlerin sessiz kalmasını eleştirdi ve "Bu kadar sessiz, bu kadar iftiralara cevap vermeye takati olmayanlar, bu belediyeyi yönetmeye de ehil olamazlar demek düşüyor” dedi.
​Suriyeliler 15 Bin Şirket Kurdu: Türkiye'den Ayrılmayı Düşünmüyorlar
​Suriyeliler 15 Bin Şirket Kurdu: Türkiye'den Ayrılmayı Düşünmüyorlar
Türkiye'de yaşayan Suriyeliler,15 bin 159 şirketin bir kısmını kendileri kurup bir kısmana ise ortaklar.
​Ekmek Parası Peşinde Feci Ölüm! Talihsiz Kadın Beton Mikserinin Altında Kaldı
​Ekmek Parası Peşinde Feci Ölüm! Talihsiz Kadın Beton Mikserinin Altında Kaldı
Meydana gelen trafik kazasında bir kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Elindeki Pazar arabası ile geri dönüşüm maddesi toplayıp bunları satarak ekmek parası kazanmaya çalıştığı öğrenilen kadının feci şekilde ölümü görenlerin yüreklerini dağladı.
​Bakan Soylu'dan İstanbul'a kayyum atama iddialarına yanıt: Pazar günü açıklayacağım
​Bakan Soylu'dan İstanbul'a kayyum atama iddialarına yanıt: Pazar günü açıklayacağım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayyum atanacak" iddialarına Pazar günü katılacağı bir televizyon programında yanıt vereceğini söyledi. Bakan Soylu, Yenikapı'da sergilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi araçları hakkında da "Dün gece itibarıyla talimat verdim" dedi.
Kılıçdaroğlu, İddialı! 50 Milyon Doları Bulurum
Kılıçdaroğlu, İddialı! 50 Milyon Doları Bulurum
​CHP Lideri Kemak kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, verilen miktarı bir iş adamının hemen ödemek istediğini söyledi.
Bilgi İşlem Odasında İzlenen Porno Tüm Hastaneye İzletildi! Başhekim İstifa Etti
Bilgi İşlem Odasında İzlenen Porno Tüm Hastaneye İzletildi! Başhekim İstifa Etti
Elbistan Devlet Hastanesi’nde bir anestezi teknikerinin ameliyattan çıkan hastaya tacizde bulunduğu iddia edildi. Ardından da iki personelin yanlışlıkla tüm hastaneye porno film izlettirdiği öne sürüldü.
Anestezi Uzmanı Ameliyat Odasında ​Narkozlu Hastayı Taciz Etti! Dokunma Bana, Kıpırdayamıyorum!
Anestezi Uzmanı Ameliyat Odasında ​Narkozlu Hastayı Taciz Etti! Dokunma Bana, Kıpırdayamıyorum!
Geçtiğimiz temmuz ayında narkozun etkisinde olan bir hasta, hastanede çalışan bir sağlık görevlisi tarafından taciz edildiği iddia edildi. İddiaların sosyal medya hesabından hızlı bir şekilde yayılması ile olayın ortaya çıkmasını isteyeyn vatandaşlara hastane yönetiminden açıklama geldi.
Genel Müdür Bağış, İstifa Etti! İş Ahlakım, Anlayışım ve İlkelerime Ters
Genel Müdür Bağış, İstifa Etti! İş Ahlakım, Anlayışım ve İlkelerime Ters
İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, görevinden istifa etti. Twitter hesabından istifasını açıklayan Bağış, "İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
​MSB Açıkladı: S-400’lerin Eğitimine Başlandı
​MSB Açıkladı: S-400’lerin Eğitimine Başlandı
Milli Savunma Bakanlığı S-400'lerin eğitimine başlandığını bildirdi.
​Erdoğan’ın Mitinglerinde Paylaştığı Şahıs: Adımı Soyadımı Değitirmek Zorunda Kaldım
​Erdoğan’ın Mitinglerinde Paylaştığı Şahıs: Adımı Soyadımı Değitirmek Zorunda Kaldım
"Laf bitti tünel bitmedi" sözüyle fenomen olan ve Cumhurbaşkanının da mitinglerinde videosunu paylaştığı Taner Mete, yaşadıklarını ilk defa anlattı.
Karnındaki Çocuklarla Gözüne kestirdikleri Evden Binlerce Lira Çaldılar
Karnındaki Çocuklarla Gözüne kestirdikleri Evden Binlerce Lira Çaldılar
​Son Dakika! Hakkari’de 1 Askerimiz Şehit Oldu
​Son Dakika! Hakkari’de 1 Askerimiz Şehit Oldu
Urfa Büyükşehir Belediyesi’nde İşçi Kıyımı
Urfa Büyükşehir Belediyesi’nde İşçi Kıyımı
Ekrem İmamoğlu: Vakıflara Aktarılan 357 Milyon Lirayı Kestik
Ekrem İmamoğlu: Vakıflara Aktarılan 357 Milyon Lirayı Kestik
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:31
Güneş
05:55
Öğle
12:30
İkindi
16:02
Akşam
18:52
Yatsı
20:09
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿