​Son Dakika! Hakkari’de 1 Askerimiz Şehit Oldu

Çukurca’da 1 Askerimiz Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığının bu sabah 8 sularında yaptığı yazılı açıklamada, Çukurca'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp hastaneye sevk edilen askerin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.MSB."Hakkâri Çukurca bölgesinde 09 Eylül 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."Editör: Bahar Yüksel