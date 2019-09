Ekrem İmamoğlu: Vakıflara Aktarılan 357 Milyon Lirayı Kestik

İBB Başkanı İmamoğlu, Saraçhane'deki Belediye Binasında Gündeme Dair Açıklamalarda Bulundu.

Ekrem İmamoğlu: Vakıflara Aktarılan 357 Milyon Lirayı Kestikİstanbul Büyüşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'den vakıflara aktarılan kaynaklarla ilgili, "İptal edilmiş 357 milyon liralık sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz? Bir bina yapılıyor, vakfa yapılmak üzere maliyeti 165 milyon lira. Artık o bina İstanbulluya ait. Bu daha başlangıç" ifadesini kullandı.Belediye bünyesinde 200 bin kişiye iş bulma sözü hatırlatılan İmamoğlu, "Bu bizim 5 yıllık planımız. Şimdiden çalışmalarımıza başladık. Bana sorduğunuz ama iktidara soramadığınız bu soruyu ben sorayım onlara. İktidarın bu işsizlere nasıl iş bulunacağı konusunda takvimi var mı? İstanbul'un seçilmiş belediye başkanına laf atmakla sorunlar çözülmüyor. İşsizlik büyük bir sorun ve biz belediye olarak elimizden geleni yapacağız. İktidarın bu işsizlere nasıl iş bulunacağı konusunda takvimi var mı?" diye konuştu.İmamoğlu bir gazetecinin, "Seçimlerden önce İBB'deki araçları Yenikapı'da sergileyeceğinizi söylemiştiniz" sorusuna, "Araçlar konusunda ben her gün arkadaşlarımı silkeliyorum. Araçla ilgili kısımda da ciddi bir yol aldık. Ne yazık ki israf var. Nasıl bir israfın olduğunu gözler önüne sereceğiz" yanıtını verdi.İBB'nin vakıflara aktarılan bütçeleri hakkında bilgi veren İmamoğlu, "Daha işin başındayız. Şu an itibariyle iptal ettiğimiz vakıflara aktarılmış, verilmiş kaynaklar adına söylüyorum. İptal edilmiş tam 357 milyon liralık sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. İnanılmaz. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz? Bir bina yapılıyor, vakfa yapılmak üzere maliyeti 165 milyon lira. Artık o bina İstanbulluya ait. Bu daha başlangıç" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Trabzon'da sarf ettiği, "İstanbul'a sahip çıkacağız bölücü örgüt destekçilerine peşkeş çekilmesine mani olacağız" sözleri ve kayyum açıklamaları anımsatılan İmamoğlu, şunları söyledi:"Sayın Cumhurbaşkanı bu sözleri sarf ederken şöyle düşünüyor olabilir. Bir kişinin kararıyla her şey olur, yapılır gibi görünebilir. Bazen 'mış' gibi görünebilir. Milletin iradesi en öndedir. O iradeyle kendimizi öyle güçlü hissediyoruz ki tarifi yok."İstanbul'un emin ellerde, parti ayrımı yapmayan, herkesi kucaklayan bir belediye başkanına emanet bulunduğuna dikkat çeken İmamoğlu, bir buçuk ay önce Erdoğan'dan randevu istediğini anımsatarak bu talebi yineleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:"O milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı, ben de milletin oyuyla seçilmiş Türkiye'nin en büyük, dünyanın en güzel kenti İstanbul'un belediye başkanıyım. Bunları konuşacağımıza bize miting alanından böyle göndermeler yapmasının hiç bir anlamı yok. Ben hiç duymadım bile, hiç önemsemiyorum bile, çünkü arkamızda kocaman bir millet iradesi var. Onunla yürüyoruz ve millet iradesinin hiçe sayıldığı her hususun da karşısındayız."İmamoğlu, İBB tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na yönelik 'boşaltın' tebligatına ilişkin, "Arkadaşlarımızdan süre istemişler. 15 gün içerisinde boşaltacaklarını bildirmişler. Arkadaşlarımız da bu süreyi verecektir" açıklamasında bulundu.Tatil eleştirilerine de yanıt veren İmamoğlu, "Tatil konusu yeterince konuşuldu. Herkes bir yorum yaptı. Biz işimizin başındayız" dedi.İmamoğlu, "Altyapı konusunda bütün sorunlu yerlerin çıkarılmasını istedim. Kalıcı çözüm üretelim dedik. Bu tespiti ilk defa biz mi yapıyoruz dedim 'hayır' dediler. 2017'den sonra kimse bir şey yapmamış. Sirkeci'deki sorunu kasım ayı itibariyle kalıcı olarak çözeceğiz. Bunların hepsi kalıcı çözülürse önemli. Bu tür vakalar 21. yüzyılın kenti İstanbul'a yakışmıyor" ifadesini kullandı.İmamoğlu, okul servisleriyle ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: "Bugün ulaşım koordinasyon merkezinin toplantısı var servis araçları, taksi ve minibüslerle ilgili. Esnafı da ve milletimizi de düşünen; diğer toplu taşımalarda zam yapmaksızın bir zam oranı belirlenecek. Bugünkü toplantıda karara bağlanarak vatandaşı koruyan ve bu işi yapan insanların kalitesini düşürmeyecek oranda zam yapılacak."