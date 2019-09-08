​Bekar Evinde Uyuşturucu Satan 2 Kişi Tutuklandı

Bekar Evinde Uyuşturucu Satan 2 Kişi TutuklandıBekar evinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bekar evlerinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen S.S. ve A.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 486,48 gram bonzai ve 7 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.S. ve A.Ş. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.Editör: Ahmet Şen