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Bu haber 08 Eylül 2019 20:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Belediye Araçları, Okulun İlk Günü Vatandaşları Ücretsiz Taşıyacak

Belediyeye ait toplu taşıma araçları, okulun ilk günü vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

​Belediye Araçları, Okulun İlk Günü Vatandaşları Ücretsiz Taşıyacak

Belediye Araçları, Okulun İlk Günü Vatandaşları Ücretsiz Taşıyacak


Belediyeye ait toplu taşıma araçları, okulun ilk günü vatandaşları ücretsiz taşıyacak.



 

6 Adet Ana Hatta Birer Otobüs İlave Edecek, Kız Ve Erkek Öğrenci Yurtlarına 5’er Adet Ek Otobüs Seferi Konulacak

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatları çerçevesinde yarın belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması kararlaştırıldı. Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı toplu taşıma da kullanılan 197 otobüs, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin ilk günü olan yarın, 06.00 ila 18.00 saatleri arasında vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Ekipler, yaşanacak yoğunluğu göz önünde bulundurarak 6 adet ana hatta birer otobüs ilave edecek, kız ve erkek öğrenci yurtlarına 5’er adet ek otobüs seferi konulacak.

2019-2020 eğitim-öğretim döneminde, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla otobüs seferlerinin güzergah ile hareket saatleri ise yeniden düzenlendi.


Editör: Ahmet Şen
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​Belediye Araçları, Okulun İlk Günü Vatandaşları Ücretsiz Taşıyacak
​Belediye Araçları, Okulun İlk Günü Vatandaşları Ücretsiz Taşıyacak
Belediyeye ait toplu taşıma araçları, okulun ilk günü vatandaşları ücretsiz taşıyacak.
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