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Bu haber 09 Eylül 2019 08:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Büyükşehir Belediyesi’nde İşçi Kıyımı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden hakkında icra takibi başlatılan personelini işten çıkartma kararı aldı. Gerekçesi ise muhasebeyi oyalaması oldu.

Urfa Büyükşehir Belediyesi’nde İşçi Kıyımı

Urfa Büyükşehir Belediyesi’nde İşçi Kıyımı



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden hakkında icra takibi başlatılan personelini işten çıkartma kararı aldı. Gerekçesi ise muhasebeyi oyalaması oldu.


İşte o yazı:





Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu yazıyı ilgili birimlere dağıtıp işçilerine imzalatmakla “İşçi Düşmanı” imajını vermiş olmuyor mu?! 

Belediyenin bu kararı ile ilgili sosyal medyadan da tepkiler geldi:




“Zaten mağdur insanları daha da mağdur eden beyanlarda bulunan, banka vekili gibi konuşan, kurum üst yönetimini bu hususta uyarmanız moral ve motivasyonu artırır. 657 DMK 125. Madde “Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollarla başvurulmasına neden olmak” eylemi “Kınama” cezası ile cezalandırılır. Danıştay 12. Dava Dairesi: Disiplin cezası verebilmek için borcun ödenmemesine “Kasıt” unsurunun tespitinin somut olarak yapılması gerekmektedir. Danıştay, kanunda öngörülen cezai müeyyide için bu kadar imce eleyip sık dokurken, bir kurumun; Banka alacakları için, kendi personeline aba altından sopa göstermesi ilginç” Ahmet Bahar

Belediye, eğer makul seviyede borçları olan personelini düşünüyorsa yapması gereken şey; bir bankadan kredi çekip bu personellerini borç batağından kurtarması ve makul ölçülerde maaşlarından kesmesiydi.  



 

Muhasebeyi Meşgul Etmek de Ne Demek 

Belediyedeki muhasebenin işi zaten belediyenin gelir giderlerini işçilerin maaşlarını takip etmek değil midir?! Bu burjuvazi mantık belediyede hakim olduğu sürece Urfalı’lar kaybetmeye,  yıllarını heba etmeye mahkumdur.  



 

Beyazgül’ün Etrafındaki Siyah Dikenler / Bürokrasideki Kamburlar

Biz inanıyoruz ki Zeynel Abidin Beyazgül başkanın bu yazıdan haber yoktu. Demek ki bu olay tamamen işgüzar sözde bürokratların ego tatmininden başka bir şey değildir.  Muhtemelen bugüne kadar hiçbir statüye sahip olamamış; hasbelkader babadan atadan bürokrat olmuş bu kesim; yıllardır Urfa belediyesinde kan emiciler gibi hüküm sürmektedir. Bunlar Urfa Bürokrasi’sinde kambur; vatandaşların sırtında ise birer yük gibidirler. Zeynel başkan Urfa’yı bu gibi yüklerden kurtarmalı ve kurtulmalıdır.  Varsayalım hasbelkader Zeynel başkanın maaşına bir icra geldi bu bürokratlar Zeynel başkanı da görevden atacaklar mı?! Diğer belediyeler çalışanlarını nasıl motive edip daha fazla verim alırım hesabındayken; Urfa Belediyesi çalışanlarını böyle mobing uygulamalarla adeta verimliliğini nasıl düşürürüm; Urfa'ya Urfalı’ya nasıl zarar veririm hesabındalar.

Bu uygulamanın ardından Zeynel başkan da bu işgüzarlığı görünce hemen Twitter hesabından gerekli açıklamayı yaptı ve açıklamasında şunları kaydetti:




“Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz, yasalara bağlı hareket eder, icralık olan çalışanlarımızın mağduriyetini dikkate alarak yasalar çerçevesinde destek olacağız”




Editör: Ahmet Şen
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