Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 08 Eylül 2019 17:52:10 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Basın Açıklaması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Basın Açıklaması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Basın Açıklaması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Basın Açıklaması

Son dönemlerde bir takım kişi veya kişilerce kurumumuza karşı oluşturulmak istenen olumsuz algının bir örneği olan ve önceki gün sosyal paylaşım sitelerinde asıl kaynağı belli olmayan hesaplardan yayınlanan ve sözde 'Büyükşehir Belediyesi kamyonundan özel araca yakıt aktarımı' adı altında paylaşılan fotoğraf karesine yönelik siz değerli kamuoyuna açıklama yapma gereği hasıl olmuştur: 

"Büyükşehir Belediyemizce '2019/263163 KİK nolu araç kiralama işi' kapsamında yapılan ihale Lider inşaat firmasında kalmıştır. Sözleşme kapsamında yüklenici firmadan minimum 28 damperli kamyon sürücülü ve yakıtı yüklenici firmadan olmak üzere istenmiştir. Belediyemizce yüklenici firmaya akaryakıt verilmemekte aracın yaptığı kilometre üzerinden ödeme yapılmaktadır. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerdeki 63 AJ 505 plakalı kamyon bu iş kapsamında çalıştırılan kamyonlardan olup fotoğraftaki her iki aracında belediyemizle alakası bulunmamaktadır. Fotoğraf karesinde yer alan bahse konu hadiseden dolayı yüklenici firmanın da çalışanını 30 Ağustos tarihinde işten uzaklaştırdığı öğrenilmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi Büyükşehir Belediyemize ait araçlarda herhangi bir akaryakıt hırsızlığı söz konusu değildir. 

Kurumumuzu yıpratmaya yönelik söz konusu paylaşımları, özellikle Facebook'ta ismi belli olmayan hesaplar üzerinden yapan kişi veya kişilerle ve yine kurumumuzu yıpratacak şekilde yorum yapanlara yönelik olarak hukuki girişimler de bulunulacak olup kamuoyunun bilgilerine sunulur."


Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Basın Açıklaması
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Basın Açıklaması
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Basın Açıklaması
28 Şubat Dönemini Hatırlatan Uygulamalar / Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Sözler: Nobran ve Vicdansızlar!
28 Şubat Dönemini Hatırlatan Uygulamalar / Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Sözler: Nobran ve Vicdansızlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim Döneminde İnançlara Saygıdan Dem Vuranlar, Şimdi Milletin Saçıyla, Sakalıyla, Kılık Kıyafetiyle Uğraşmaya Başladılar”
Evinin Bahçesinde 17 Bin Lirayla Başladığı İşte Şimdi Siparişlere Yetişemiyor
Evinin Bahçesinde 17 Bin Lirayla Başladığı İşte Şimdi Siparişlere Yetişemiyor
Oturduğu evin bahçesinde 17 bin liralık sermaye ile keçi alıp süt ve peynir üreten ev hanımı Kezban Güvercin, şimdilerde istenilen siparişlere yetişemiyor.
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a: İşçi Kardeşlerimizin Ekmeğiyle Oynarsan Karşında Bizi Bulursun
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a: İşçi Kardeşlerimizin Ekmeğiyle Oynarsan Karşında Bizi Bulursun
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: "Eğer işçi, emekçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynarsan, onlara bu zulmü reva görürsen, Ankara'yı sana dar ederiz, karşında bizi bulursun, karşında AK Parti teşkilatlarını bulursun" dedi.
Ahmet Hakan: Akıldan Geçirmek Bile İmamoğlu'na Yapılan Kıyakların En Büyüğü Olur
Ahmet Hakan: Akıldan Geçirmek Bile İmamoğlu'na Yapılan Kıyakların En Büyüğü Olur
Hakan: Ah keşke! İstanbul’a Kayyım Atasalar da Neşemizi, Keyfimizi Bulsak
Topkapı Sarayı Devredildi
Topkapı Sarayı Devredildi
Topkapı Sarayı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredildi.
​Şanlıurfa’da Kurumlar Birleşti! 112 Acil Servis Çalışanları Yangın Eğitimi Aldı
​Şanlıurfa’da Kurumlar Birleşti! 112 Acil Servis Çalışanları Yangın Eğitimi Aldı
İçişleri Bakanlığı’nın prestij projelerinden olan ve Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda oluşturulan yeni nesil Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelinin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla acil durum, ilk yardım, yangından korunma ve yangın söndürme eğitimleri uygulamalı olarak verildi.
​Hulisi Akar’ın Açıklamasından Sonra YPG'li Teröristler, Şanlıurfa Sınırında Gövde Gösteri Yaptı
​Hulisi Akar’ın Açıklamasından Sonra YPG'li Teröristler, Şanlıurfa Sınırında Gövde Gösteri Yaptı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından YPG'li teröristler sınırda görüntülendi.
​Viranşehir'in ÖLÜM KÖPRÜSÜ tarihe karışıyor
​Viranşehir'in ÖLÜM KÖPRÜSÜ tarihe karışıyor
Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'ya 115 kilometre uzaklıktaki Mardin sınırındaki en uzak kırsal mahalle olan Eser Kırsal Mahallesi'ni ana yola bağlayan ve bölge halkının 'Ölüm Köprüsü' olarak adlandırdıkları köprünün yerine yeni bir köprü yapımı başlatarak çalışmaları kısa bir sürede tamamlamayı planlıyor.
​Şanlıurfa Başkanları, Bakan Soylu İle Görüştü
​Şanlıurfa Başkanları, Bakan Soylu İle Görüştü
Başkan Beyazgül, Başkan Yıldız ve Milletvekili Halil Özcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.
​Şanlıurfa’da Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı
​Şanlıurfa’da Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kamyonetle çarpışan tır takla attı. Tır, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’da Son Dakika! Motosiklet Sürücüsü Feci Şekilde Can verdi
Şanlıurfa’da Son Dakika! Motosiklet Sürücüsü Feci Şekilde Can verdi
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Basın Açıklaması
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Basın Açıklaması
İTÜ'lü Halit Ayar'ın Beyoğlu'nda Bıçaklanarak Öldürülmesi Davasında İki Kişi Gözaltına Alındı
İTÜ'lü Halit Ayar'ın Beyoğlu'nda Bıçaklanarak Öldürülmesi Davasında İki Kişi Gözaltına Alındı
28 Şubat Dönemini Hatırlatan Uygulamalar / Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Sözler: Nobran ve Vicdansızlar!
28 Şubat Dönemini Hatırlatan Uygulamalar / Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Sözler: Nobran ve Vicdansızlar!
Suriye Sınırına Askeri Personel Sevkiyatı Yapıldı
Suriye Sınırına Askeri Personel Sevkiyatı Yapıldı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:30
Güneş
05:54
Öğle
12:30
İkindi
16:03
Akşam
18:54
Yatsı
20:11
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿