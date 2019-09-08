Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Basın Açıklaması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Basın AçıklamasıSon dönemlerde bir takım kişi veya kişilerce kurumumuza karşı oluşturulmak istenen olumsuz algının bir örneği olan ve önceki gün sosyal paylaşım sitelerinde asıl kaynağı belli olmayan hesaplardan yayınlanan ve sözde 'Büyükşehir Belediyesi kamyonundan özel araca yakıt aktarımı' adı altında paylaşılan fotoğraf karesine yönelik siz değerli kamuoyuna açıklama yapma gereği hasıl olmuştur:"Büyükşehir Belediyemizce '2019/263163 KİK nolu araç kiralama işi' kapsamında yapılan ihale Lider inşaat firmasında kalmıştır. Sözleşme kapsamında yüklenici firmadan minimum 28 damperli kamyon sürücülü ve yakıtı yüklenici firmadan olmak üzere istenmiştir. Belediyemizce yüklenici firmaya akaryakıt verilmemekte aracın yaptığı kilometre üzerinden ödeme yapılmaktadır. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerdeki 63 AJ 505 plakalı kamyon bu iş kapsamında çalıştırılan kamyonlardan olup fotoğraftaki her iki aracında belediyemizle alakası bulunmamaktadır. Fotoğraf karesinde yer alan bahse konu hadiseden dolayı yüklenici firmanın da çalışanını 30 Ağustos tarihinde işten uzaklaştırdığı öğrenilmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi Büyükşehir Belediyemize ait araçlarda herhangi bir akaryakıt hırsızlığı söz konusu değildir.Kurumumuzu yıpratmaya yönelik söz konusu paylaşımları, özellikle Facebook'ta ismi belli olmayan hesaplar üzerinden yapan kişi veya kişilerle ve yine kurumumuzu yıpratacak şekilde yorum yapanlara yönelik olarak hukuki girişimler de bulunulacak olup kamuoyunun bilgilerine sunulur."Editör: Ahmet Şen