Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 08 Eylül 2019 17:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

İTÜ'lü Halit Ayar'ın Beyoğlu'nda Bıçaklanarak Öldürülmesi Davasında İki Kişi Gözaltına Alındı

İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar'ın iki arkadaşıyla birlikte gittiği İstiklal Caddesi'nde Tünel'deki tramvay durağında otururken bıçaklanarak öldürülmesi vakasında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İTÜ'lü Halit Ayar'ın Beyoğlu'nda Bıçaklanarak Öldürülmesi Davasında İki Kişi Gözaltına Alındı

İTÜ'lü Halit Ayar'ın Beyoğlu'nda Bıçaklanarak Öldürülmesi Davasında İki Kişi Gözaltına Alındı


23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.


İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar'ın iki arkadaşıyla birlikte gittiği İstiklal Caddesi'nde Tünel'deki tramvay durağında otururken bıçaklanarak öldürülmesi vakasında 2 şüpheli gözaltına alındı.


 

Para İsteyen Saldırganlarca Bıçaklanması Sonucu Ayar'ın Hayatını Kaybetmesine İlişkin Çalışma Başlattı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde arkadaşlarıyla oturduğu tramvay durağında yanlarına gelerek para isteyen saldırganlarca bıçaklanması sonucu Ayar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, çevrede yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Beyoğlu ve Fatih'te adreslerine düzenlenen baskında şüpheli E.Y. ve E.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
İTÜ'lü Halit Ayar'ın Beyoğlu'nda Bıçaklanarak Öldürülmesi Davasında İki Kişi Gözaltına Alındı
İTÜ'lü Halit Ayar'ın Beyoğlu'nda Bıçaklanarak Öldürülmesi Davasında İki Kişi Gözaltına Alındı
İTÜ elektrik mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar'ın iki arkadaşıyla birlikte gittiği İstiklal Caddesi'nde Tünel'deki tramvay durağında otururken bıçaklanarak öldürülmesi vakasında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Suriye Sınırına Askeri Personel Sevkiyatı Yapıldı
Suriye Sınırına Askeri Personel Sevkiyatı Yapıldı
Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Ceylanpınar ilçesine askeri birlikler sevk edildi.
İçişleri Bakanı Soylu: Ankara ve İstanbul için Kayyumun Sözkonusu Olabilmesi Mümkün Değil
İçişleri Bakanı Soylu: Ankara ve İstanbul için Kayyumun Sözkonusu Olabilmesi Mümkün Değil
İstanbul Belediyesi'ne kayyum atanıp atanmayacağıyla ilgili bugün açıklama yapacağını söylemiş bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.
Yeni Eğitim Öğretim Yılı Yarın Başlıyor
Yeni Eğitim Öğretim Yılı Yarın Başlıyor
Yaz tatilinin ardından resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ders zili yarın çalacak.
25 Kaçak Göçmen Yakalandı
25 Kaçak Göçmen Yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 25 göçmen yakalandı.
Müşterek Devriyeye Katılacak Zırhlıların Sınıra Sevkine Başlandı
Müşterek Devriyeye Katılacak Zırhlıların Sınıra Sevkine Başlandı
ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek müşterek kara devriyesine katılacak araçlar sınıra hareket etti.
84 Gündür Kayıptı Ceset Ona Ait Çıktı
84 Gündür Kayıptı Ceset Ona Ait Çıktı
4 gün önce bulunan erkek cesedi 84 gün sonra denizden çıkartılan Serdar Sincan çıktı
Şehit Özel Harekat Müdürü Memleketine Uğurlandı
Şehit Özel Harekat Müdürü Memleketine Uğurlandı
Terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın cenazesi Mardin'de düzenlenen törenin ardından memleketi Sakarya’ya uğurlandı.
PKK/PYD Terör Örgütü Devriye Öncesi Tünelleri Tahrip Ediyor
PKK/PYD Terör Örgütü Devriye Öncesi Tünelleri Tahrip Ediyor
PKK/PYD Terör Örgütü Devriye Öncesi Tünelleri Tahrip Ediyor
Trafik Kazasında, Kullandığı Kamyoneti Devrilen Sürücü Olay Yerinden Kaçtı
Trafik Kazasında, Kullandığı Kamyoneti Devrilen Sürücü Olay Yerinden Kaçtı
Trafik Kazasında, Kullandığı Kamyoneti Devrilen Sürücü Olay Yerinden Kaçtı
Şanlıurfa'da Çarpışan Traktörlerden Biri İkiye Bölündü
Şanlıurfa'da Çarpışan Traktörlerden Biri İkiye Bölündü
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde çarpışan traktörler ikiye bölünürken sürücüler ise yara almadan kurtuldu.
Şanlıurfa - Gaziantep Otobanında Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa - Gaziantep Otobanında Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa - Gaziantep Otobanında Seyir Halindeki Otomobilin Yoldan Çıkması Sonucu 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Basın Açıklaması
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden Basın Açıklaması
İTÜ'lü Halit Ayar'ın Beyoğlu'nda Bıçaklanarak Öldürülmesi Davasında İki Kişi Gözaltına Alındı
İTÜ'lü Halit Ayar'ın Beyoğlu'nda Bıçaklanarak Öldürülmesi Davasında İki Kişi Gözaltına Alındı
28 Şubat Dönemini Hatırlatan Uygulamalar / Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Sözler: Nobran ve Vicdansızlar!
28 Şubat Dönemini Hatırlatan Uygulamalar / Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Sözler: Nobran ve Vicdansızlar!
Suriye Sınırına Askeri Personel Sevkiyatı Yapıldı
Suriye Sınırına Askeri Personel Sevkiyatı Yapıldı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:30
Güneş
05:54
Öğle
12:30
İkindi
16:03
Akşam
18:54
Yatsı
20:11
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿