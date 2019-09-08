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Bu haber 08 Eylül 2019 16:13:49 Tarihinde eklenmiştir.

28 Şubat Dönemini Hatırlatan Uygulamalar / Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Sözler: Nobran ve Vicdansızlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim Döneminde İnançlara Saygıdan Dem Vuranlar, Şimdi Milletin Saçıyla, Sakalıyla, Kılık Kıyafetiyle Uğraşmaya Başladılar”

28 Şubat Dönemini Hatırlatan Uygulamalar / Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Sözler: Nobran ve Vicdansızlar!

28 Şubat Dönemini Hatırlatan Uygulamalar / Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Sözler: Nobran ve Vicdansızlar!



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim Döneminde İnançlara Saygıdan Dem Vuranlar, Şimdi Milletin Saçıyla, Sakalıyla, Kılık Kıyafetiyle Uğraşmaya Başladılar”

İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim döneminde inançlara saygıdan dem vuranlar, şimdi milletin saçıyla, sakalıyla, kılık kıyafetiyle uğraşmaya başladılar. 


İşte İstanbul’da, İETT’de şu anda sakallılarla uğraşmaya başladılar” dedi.


 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Sözler: Nobran ve Vicdansızlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Buluşması'nda konuştu. Bazı belediyelerde 28 Şubat zihniyetini hatırlatan uygulamaların yaşandığını vurgulayan Erdoğan, "Seçimden önce öğrencilere burs vermekten, ücretsiz yurt sağlamaktan bahsedenler koltuğa oturur oturmaz, işe öğrencilere hizmet veren vakıf ve derneklere saldırmaktan başladılar" dedi.

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Buluşması'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tek parti döneminde kapatılan bu okulları tekrar açan Şehit Başbakan Adnan Menderes'e, onun Milli Eğitim Bakanı'na bir kez daha rahmet diliyorum. Son nefesine kadar imam hatip okullarının kök salması için mücadele eden Celalettin Ökten Hocamızı, Ahmet Muhtar Büyükçınar'ı, Mahir İz'i ve diğer tüm alimlerimizi de yad ediyorum. 

Onlar mücadeleleriyle yolumuzu aydınlattılar. Sadece halka ve hakka sığınarak çok büyük işler başardılar. Merhum Nurettin Topçu'nun, "40 yıllık öğretmenim, hiçbir derse abdestsiz gitmedim" dediği bir hassasiyetle çalıştılar. Köy köy, ilçe ilçe gezerek imam hatipleri kurmak için çetin mücadeleler verdiler. Her türlü engele rağmen manevi kalkınmanın öncüsü bir nesil idealinden asla vazgeçmediler. Sadece okuyan değil, kendilerinden sonrakileri de okutan idealist insanlardı. 

İmam hatip mezunu olmayı hep gurur vesilesi olarak yüreğimde taşıdım. Son nefesime kadar imam hatipli olmanın onurunu üzerimde taşımaya devam edeceğim. 


 

28 Şubat'ı Hatırlatan Uygulamalar

El değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalar görülüyor. FETÖvari taktikler kullanılarak üniversiteli kız çocuklarımıza güvenli yurt imkanı sunan vakıf ve derneklerimiz hedef haline getiriliyor.

Millete hizmetten başka hiçbir gayesi olmayan kuruluşlarımıza yönelik itibar suikastları düzenleniyor. Seçimden önce öğrencilere burs vermekten, ücretsiz yurt sağlamaktan bahsedenler koltuğa oturur oturmaz, işe öğrencilere hizmet veren vakıf ve derneklere saldırmaktan başladılar. 

İşte şimdi İstanbul'da İETT'de sakallılarla uğraşmaya başladılar. Benim dönemimde de bir albayı getirdiler İETT'nin başına. Personellerin sakalını kesiyordu. En son ben kaldım. Benim de sakalım vardı, beni de çağırdı. Dedi ki ya sakal ya istifa. Ben de ertesi gün istifamı verdim ayrıldım. 


 

Dürüst Değiller

Seçim öncesinde kimsenin aşıyla oynamayacağız diyenler daha şimdiden binlerce insanı kapı dışarı etti. Sevgi ve kucaklaşmanın yerini Suriyeli yetimlere verilen bir tas çorbaya göz diken, bölücülere gösterilen empatiyi evladı dağa kaçırılan analardan esirgeyen vicdansız, nobran bir zihniyet aldı. 

Cumartesi Anneleri için her cumartesi Galatasaray'a giden yok muydu? Peki şimdi Diyarbakır Belediyesi'nin önünde evlatları dağa kaçırılmış olan annelerin yanına niçin gitmiyorlar?
 
Taksim'de 12-13 ağacın yeri değiştiriliyor diye kıyametler koparanlar... Ormanlarımız yakıldı. PKK bu ormanların yakılışını üstlendi mi, üstlendi. Peki bu ormanların yakılışını üstlenen PKK'ya karşı acaba şu anda çevre dostları niçin kalkıp da bunlara karşı 'Durun' demiyorlar? Dürüst değiller, samimi değiller.


 

Gassal Dediler, Cumhurbaşkanı Çıktı

İmam hatipleri gassal yetiştirmek için açtılar. Okulda hocalarımız bize 'siz gassal mı olacaksınız' diyordu. Ama ne oldu? Onların gassal diye düşündüklerinden cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı. 

Türkiye, Allah ve ahlak demenin yasak olduğu, din adına ne varsa her şeyin yer altına itildiği ızdırap dolu günlere şahit oldu.

Başörtülü kızlarımıza hakaret ettiler. Anadolu'nun zeki çocuklarının okuyup diplomat olmasına tahammül edemediler. Bin kere mazlum olmak bir kere zalim olmaktan iyidir. 

Milletimiz hizmetten başka gayesi olmayan vakıflarımızın yıpratılmasına müsaade etmeyecektir. Milletimizin ruh köküyle bağını tekrar güçlendirmesine kimse mani olamaz. Bu topraklardaki 1071'den 2071'e ve ötesine giden kutlu yolculuğumuza kimse set kuramaz. Bu millet yeni 12 Eylüllerin, 28 Şubatların yaşanmasına izin vermez.


 

Artık Niceliğe Yoğunlaşmalıyız

İmam hatip liselerinin oranı yüzde 18'e yükseldi, öğrencilerin de oranı yüzde 14'ü buldu. Artık nitelikten ziyade niceliğe yoğunlaşmalıyız. Akademik başarının yanında hayatın farklı alanlarında da başarı görmeliyiz. 




Editör: Ahmet Şen
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