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Bu haber 08 Eylül 2019 13:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

İçişleri Bakanı Soylu: Ankara ve İstanbul için Kayyumun Sözkonusu Olabilmesi Mümkün Değil

İstanbul Belediyesi'ne kayyum atanıp atanmayacağıyla ilgili bugün açıklama yapacağını söylemiş bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

İçişleri Bakanı Soylu: Ankara ve İstanbul için Kayyumun Sözkonusu Olabilmesi Mümkün Değil

İçişleri Bakanı Soylu: Ankara  ve İstanbul  için Kayyumun Sözkonusu Olabilmesi Mümkün Değil



İstanbul Belediyesi'ne kayyum atanıp atanmayacağıyla ilgili bugün açıklama yapacağını söylemiş bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.


 

Yapılan İşlem Kayyım Başkan Değil, Vekil Başkan 

Doğru telaffuz kayyım. Ancak yapılan işleme kayyum da kayyım da demek hukuken yanlıştır. Türkiye hatalı bir kavram kullanıyor, yapılan işi kötüleştirme için kavramsallaştırma. Görevden alırsınız, hukuki hakkını ortadan kaldırırsınız, bu kayyımdır. Ama bizi yaptığımız işlem geçici görevlendirilen belediye başkanları. Yapılan işlem kayyım başkan değil, vekil başkan…


 

'Aldıkları Cezalar Artacak'

(Diyarbakır, Mardin, Van'a kayyum atanmasıyla ilgili) Biz burada görevden aldığımızda İçişleri Bakanı’na bu yetkiyi verir. 45, 46, 47. maddelerde durum bellidir. Teröre yardım ve yataklık eden… Biz geçen sefer bu hakkımızı kullandık, 94 tane belediye başkanını görevden aldık. Diyorlar ki ‘seçilmişler’. E, bu, devam etmesi gerektiğini mi gösteriyor? 41 belediye başkanının almış olduğu ceza 237 yıl 237 ay… Süren davalar var, aldıkları cezalar artacak.

İçişleri Bakanı diyor ki biz ‘bunu denetlemekle yükümlüyüz’. Devletin kurumlarına uygun çalışıp çalışmadığını denetlemekle. Seçilmiş istediği terör eylemini yapabilme anlamına gelemez ki.

Kamu düzenini sağlayamayız. Biz bir hukuk ülkesiyiz. Peki bunlar nasıl aday oluyorlar? Onun kanunu ayrı bunun kanunu ayrı. Orada diyor ki, şu tarihlerde suç işlemişse bu yargı aşaması bitmişse bunu aday olarak göstermem. Ama İçişleri Bakanlığı’na söylediği ayrı, siz bunu araştırmakla denetlemekle yükümlüsünüz.

Bunlar ilk derece mahkemelerin verdiği kararlardır. Şırnak belediyesinde 19 havam çıkıyor. Bunlar da seçilmişlerdi. Burada şehitlerimiz oldu.


 

'Ben Sana Siyaset Yaptırmam'

Hangi demokrasi, hangi seçilmişlik. CHP, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, seçilmişler diyor, eee. Hangi demokrasi kendini imha eder. Ahmet Türk cezaevindeydi, sağlık sebepleri nedeniyle çıktı. Bizim belediyelerimizde ne oldu diye baktılar mı? Eş başkanları görevlendiren Kandil’dir.  Çocukları dağa götürecekler, arkadaşlar da TBMM’de beyler paşalar gibi oturacak. Dünyada örneklerine bakın. Teröre karışıyorsan ben sana siyaset yaptırmam. Neyin seçilmişliği? Avrupa’da da oluyor, bize gelince ‘seçilmiş’ diyorlar. Demokrasi kurallarına herkes riayet edecek. Bir siyasi parti suçlu, suça meyilli olanları neden aday gösterir?

Diyarbakır'ın belediye başkanı seçilmiş, terörist cenazesine gideceksin, caddeye teröristin ismini vereceksin, teröristleri gizli gizli tedavi edeceksin. Sonra ilk icraat olarak gelir gelmez al yıldızlı bayrağı çıkaracaksın. CHP'li kardeşlerim bunu nasıl içine sindiriyor? Ben bunu hazmedemem. 'Ben ayrı bir yapı oluşturacağım' diyor. Biz buna devlet olarak müsaade etmeyiz. 

Tunceli, Mardin, Van terörden kimse gidemiyordu. Şu an turizm bölgesi. NIKE gelir mi Doğu Anadolu'ya? Geldi 12 bin çalışan olacak Ağrı'da. Şu an Tunceli'de tekstil atölyelerinde çalışacak adam bulamıyorlar.

 Çocuk parkına verdikleri isim terörist isimleri. Nasıl bir Türkiye bırakacağız yarına?
14 yaşında çocuklarımızı dağa kaçıracaklar, Murat Karayılan tecavüz edecek, biz de çocuklarımızı bunlara peşkeş çekeceğiz, öyle mi?


 

'Ülke Yönetmek Belediye Başkanının İşi Değil'

Soylu'ya İstanbul'a kayyum atanıp atanmayacağına dair pazar günü açıklama yapacağını söylediği ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik pejmürde etmek ifadesini kullandığı hatırlatıldı.

İstanbul kararını verdi. Demokratik ve hukuki bir karardır. İstanbul seçmeninin oy vermesinin bir sebebi var. Yerel hizmetleri gör, standardımı yükselt, ihtiyaçlarımı karşılayacak yatırımları yap, çöpümü topla, suyumu akıt, başıma seninle ilgili bir problem gelirse çöz, ulaşım sorunuyla ilgilen... Belediye ülke yönetmek için, iri iri, büyük büyük laflar etmek için seçilmez. Kendini işini yapar, halk da ona göre takdir eder. 



 

'Diyarbakır'a Gidip İstanbul'un Selamını Getirdim Ne Demek?'

Diyarbakır, Van ve Mardin’in terörle irtibattan dolayı görevden alındıklarını söyledik. Kalkıp Diyarbakır’a gidip ‘Sizinle aynı çizgideyiz. 16 milyonun selamını getirdik’ ne demek? İstanbul seçmenin meşruiyetini meşruiyetsizliğe ciro etmek. Ben de İstanbul seçmeniyim, '16 milyonun selamını getirdim', ben selam göndermedim, Diyarbakır'da terörist adını caddeye verene selam göndermedim. Bunlar belediye başkanının yapması gerekenler değildir. Tüm bunlar bir belediye başkanının yapacağı işin çok üstünde.

İçişleri bakanı olarak uyarmak benim hakkım. Yüz binler, milyonlar terörle mücadele ediyor. HDP önünde anneler var.

Bize diyorlar ki yanlış yaptınız. Bayrağı kaldırana yanlış mı yaptık?. Yanlışsa kabul ediyoruz.



 

'Hdp'ye Atatürk Fotoğrafı Verilirken Chp'lilerin Hiç mi İçi Sızlamadı?'

Ben şimdi CHP’lilere sesleniyorum. HDP’ye Gazi Mustafa Kemal’in fotoğrafını veriyorsunuz. İstanbul’dan indirilen Gazi Mustafa Kemal fotoğrafı olarak sunuldu, yalan. CHP’lilerin hiç mi vicdanı sızlamadı? Atatürk’le neyi kapatmaya çalışıyorsunuz. Bunu ben değerlendirecek olan ben değil, seçmendir.

İstanbul ve Ankara için kayyum sözkonusu değil. Terör iltisakı olması gerekir. Ne İstanbul ve ne Ankara için böyle bir değerlendirmemiz sözkonusu. İstanbul ve Ankara için böyle bir şeyin sözkonusu olabilmesi mümkün değil.

Diyarbakır, Mardin ve Van’ı kurtarmak için yapıyorlar. Geçen dönem görevden alınan 97 belediye başkanına karşı verilen mücadeleyi sulandırmak için yapıyorlar.

Terörle iltisaklı olan kişilere destek verenleri ben İçişleri Bakanı olarak uyarırım. Pejmürde kelimesini üzerimizdeki sorumlulukları yerine getiririz demek için kullandım. Türkiye’deki bütün belediye başkanları benim görev alanım çerçevesindedir.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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