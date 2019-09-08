Yeni Eğitim Öğretim Yılı Yarın Başlıyor

Yeni Eğitim Ve Öğretim Yılı Birinci Dönemi 17 Ocak 2020 Cuma Günü Sona Erecek

İkinci Dönem Ara Tatili 6-10 Nisan 2020'de Yapılacak

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Yarın BaşlayorYaz tatilinin ardından resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ders zili yarın çalacak.Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak.İkinci dönem 3 Şubat 2020 pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 cuma tamamlanacak.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları 19-23 Eylül 2019'da alınacak.Kurs sınıfları 24-29 Eylül 2019'da oluşturulacak. Yıllık açılacak kurslar 30 Eylül 2019'da başlayacak ve 7 Haziran 2020'de tamamlanacak.Editör: Ahmet Şen