Müşterek devriyeye katılacak zırhlıların sınıra sevkine başlandı

Konvoyda Zırhlı Araçların Yanı Sıra Sinyal Kesici, Zırhlı Araç Çekicisi Ve Ambulans da Bulunuyor

Müşterek devriyeye katılacak zırhlıların sınıra sevkine başlandıABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilecek müşterek kara devriyesine katılacak araçlar sınıra hareket etti.ABD ile Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan Güvenli Bölgede müşterek kara devriyesi gerçekleştirilecek zırhlı araçlar Akçakale ilçesinden Suriye'nin kuzeyine giriş yapacakları sınır hattına hareket etti. Konvoyda zırhlı araçların yanı sıra sinyal kesici, zırhlı araç çekicisi ve ambulans da bulunuyor.Editör: Ahmet Şen