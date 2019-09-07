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Bu haber 07 Eylül 2019 21:15:00 Tarihinde eklenmiştir.

Minik Çocukları Ağır İşkencelerle Katlediyorlar / İnsanlık Dışı İşkenceye Dünya Sessiz!

Budist vahşilerin minicik çocuklara yaptığı işkence görüntüleri izleyenlerin vicdanını sızlatıyor.

Minik Çocukları Ağır İşkencelerle Katlediyorlar / İnsanlık Dışı İşkenceye Dünya Sessiz!

İnsanlık Dışı İşkenceye Dünya Sessiz! Minik Çocukları Ağır İşkencelerle Katlediyorlar



 

Budist Yönetim Müslüman Çocukları Akıl Almaz İşkencelerle Katlediyor

Budist vahşilerin minicik çocuklara yaptığı işkence görüntüleri izleyenlerin vicdanını sızlatıyor.

Siyonist terör devleti İsrail tarafından silahlandırılan ve desteklenen Budist yönetimi, Burma’da masum Müslüman çocukları akıl almaz işkencelerle katlediyor. Sosyal medyada bütün dünyada paylaşılan bir videoda, Budist vahşilerin minicik çocuklara yaptığı işkence görüntüleri izleyenlerin vicdanını sızlatıyor.



 

Sosyal Medyaya Yansıyan Bir Videoda, Budist Bir Vahşinin Minicik Müslüman Çocuklarına İşkence Yaptığı Görülüyor 

Budist yönetiminin işkencesi altında her gün onlarcasının vahşice katledildiği Burmalı Müslümanlara, Türkiye’den başka yardım eli uzatan ülke yok. Budist vahşiler, küçücük çocuklara insanlık dışı işkenceler yaparken, Siyonist İsrail yönetimi de Budistlere silah yardımında bulunuyor. Sosyal medyaya yansıyan bir videoda, Budist bir vahşinin minicik Müslüman çocuklarına işkence yaptığı görülüyor.



 

Dünya Bu Vahşete Kör, Sağır Ve Dilsiz 

El-Mecelletü’l-Hamidiyye dergisinin yayın danışmanıİhsan Şenocak twitter paylaşımında işkencelere sessiz kalmayarak, ‘İslam Dünyası'nı siyaseten istila eden Siyonizmin kölelerinin efendisi İsrail'in beslediği Burma'nın, Müslüman ailelerin çocuklarına yaptığı işkence... Dünya bu vahşete kör, sağır ve dilsiz... Zulmün hesabını sormanın tek bir yolu var o da yeniden Büyük İslam Birliğinin kurulması’ diyerek tepkisini dile getirdi.



Editör: Ahmet Şen

 
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Dünya
Minik Çocukları Ağır İşkencelerle Katlediyorlar / İnsanlık Dışı İşkenceye Dünya Sessiz!
Minik Çocukları Ağır İşkencelerle Katlediyorlar / İnsanlık Dışı İşkenceye Dünya Sessiz!
Budist vahşilerin minicik çocuklara yaptığı işkence görüntüleri izleyenlerin vicdanını sızlatıyor.
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