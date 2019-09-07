PKK/PYD Terör Örgütü Devriye Öncesi Tünelleri Tahrip Ediyor
Ortak Devriye Öncesi Tüneller Tahrip Edilip Hendekler KapatılıyorABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesi gerçekleştirilecek. Devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler, iş makineleriyle kazdıkları tünellerin girişini tahrip edip hendekleri kapatıyor.
İş Makineleriyle Kazdıkları Tünellerin Girişini Tahrip Edip Hendekleri KapatıyorTürkiye ile ABD, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge için çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ABD ile birlikte 8 Eylül'de müşterek kara devriyesi gerçekleştirilecek. Devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler, iş makineleriyle kazdıkları tünellerin girişini tahrip edip hendekleri kapatıyor. Daha önceden teröristler tarafından kullanılan bazı kulübelerin yanlarındaki beton duvarların yıkıldığı gözlendi.
Editör: Ahmet Şen
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