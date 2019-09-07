Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 07 Eylül 2019 19:15:00 Tarihinde eklenmiştir.

PKK/PYD Terör Örgütü Devriye Öncesi Tünelleri Tahrip Ediyor

PKK/PYD Terör Örgütü Devriye Öncesi Tünelleri Tahrip Ediyor

PKK/PYD Terör Örgütü Devriye Öncesi Tünelleri Tahrip Ediyor

PKK/PYD Terör Örgütü Devriye Öncesi Tünelleri Tahrip Ediyor





 

Ortak Devriye Öncesi Tüneller Tahrip Edilip Hendekler Kapatılıyor 

ABD ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesi gerçekleştirilecek. Devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler, iş makineleriyle kazdıkları tünellerin girişini tahrip edip hendekleri kapatıyor.



 

İş Makineleriyle Kazdıkları Tünellerin Girişini Tahrip Edip Hendekleri Kapatıyor

Türkiye ile ABD, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge için çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ABD ile birlikte 8 Eylül'de müşterek kara devriyesi gerçekleştirilecek. Devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler, iş makineleriyle kazdıkları tünellerin girişini tahrip edip hendekleri kapatıyor. Daha önceden teröristler tarafından kullanılan bazı kulübelerin yanlarındaki beton duvarların yıkıldığı gözlendi.



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
PKK/PYD Terör Örgütü Devriye Öncesi Tünelleri Tahrip Ediyor
PKK/PYD Terör Örgütü Devriye Öncesi Tünelleri Tahrip Ediyor
PKK/PYD Terör Örgütü Devriye Öncesi Tünelleri Tahrip Ediyor
Trafik Kazasında, Kullandığı Kamyoneti Devrilen Sürücü Olay Yerinden Kaçtı
Trafik Kazasında, Kullandığı Kamyoneti Devrilen Sürücü Olay Yerinden Kaçtı
Trafik Kazasında, Kullandığı Kamyoneti Devrilen Sürücü Olay Yerinden Kaçtı
Şanlıurfa'da Çarpışan Traktörlerden Biri İkiye Bölündü
Şanlıurfa'da Çarpışan Traktörlerden Biri İkiye Bölündü
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde çarpışan traktörler ikiye bölünürken sürücüler ise yara almadan kurtuldu.
Şanlıurfa - Gaziantep Otobanında Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa - Gaziantep Otobanında Meydana Gelen Trafik Kazasında 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa - Gaziantep Otobanında Seyir Halindeki Otomobilin Yoldan Çıkması Sonucu 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı
DEAŞ Operasyonu
DEAŞ Operasyonu
Terörle Mücadele şube ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütünün sözde "kadı" sı M.E.B. isimli şahıs gözaltına alındı.
​Güvenli Bölge İçin Kullanılacak Zırhlı Araçlar Akçakale’ye Getirildi
​Güvenli Bölge İçin Kullanılacak Zırhlı Araçlar Akçakale’ye Getirildi
ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirildi.
Otizmli Çocukların Ailelerini Dolandırıyorlar!
Otizmli Çocukların Ailelerini Dolandırıyorlar!
OTİZMİ bitirdiğini öne süren kişi, sosyal medya üzerinden ulaştığı çaresiz ailelerden sözde tedavi için 35 bin lira talep ediyor. İl il dolaşan bu kişinin sözde tedavisi sırasında çekildiği belirtilen görüntüler aileleri isyan ettirdi.
Düğünde Facia: 5 Kişi Yaralandı
Düğünde Facia: 5 Kişi Yaralandı
Düğünde tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı
Operasyon Yapılan Evde1 Adet Kalaşnikof Ele Geçirildi
Operasyon Yapılan Evde1 Adet Kalaşnikof Ele Geçirildi
Operasyon Yapılan Evde1 Adet Kalaşnikof Ele Geçirildi
Tartıştığı Kocasını Keserle Öldürdü
Tartıştığı Kocasını Keserle Öldürdü
Bir kadın aralarında geçimsizlik olan kocasını uyurken başına keserle vurarak öldürdü.
​35 TL İçin Kuzenini Öldürdü! Mezarında Dua Edip Teslim Oldu
​35 TL İçin Kuzenini Öldürdü! Mezarında Dua Edip Teslim Oldu
35 liralık gül satışı nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğü kuzeninin mezarına giden genç, "Keşke ben ölseydim hakkını helal et böyle olmasını istemezdim. Ahirette görüşürüz" diyerek dua edip, vicdan yaparak polise teslim oldu.
4 Kız, Akşam Vakti Tekme Tokat Birbirine Girdi
4 Kız, Akşam Vakti Tekme Tokat Birbirine Girdi
Kızlar arasında çıkan tartışma tekme tokatlı kavga dönüştü.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Ukrayna ile Rusya Arasında Gerçekleştirilen Esir Değişimini Memnuniyetle Karşılıyoruz"
PKK/PYD Terör Örgütü Devriye Öncesi Tünelleri Tahrip Ediyor
PKK/PYD Terör Örgütü Devriye Öncesi Tünelleri Tahrip Ediyor
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a: İşçi Kardeşlerimizin Ekmeğiyle Oynarsan Karşında Bizi Bulursun
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a: İşçi Kardeşlerimizin Ekmeğiyle Oynarsan Karşında Bizi Bulursun
Ahmet Hakan: Akıldan Geçirmek Bile İmamoğlu'na Yapılan Kıyakların En Büyüğü Olur
Ahmet Hakan: Akıldan Geçirmek Bile İmamoğlu'na Yapılan Kıyakların En Büyüğü Olur
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:29
Güneş
05:53
Öğle
12:30
İkindi
16:04
Akşam
18:55
Yatsı
20:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿