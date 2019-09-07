Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 07 Eylül 2019 18:15:00 Tarihinde eklenmiştir.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a: İşçi Kardeşlerimizin Ekmeğiyle Oynarsan Karşında Bizi Bulursun

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: "Eğer işçi, emekçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynarsan, onlara bu zulmü reva görürsen, Ankara'yı sana dar ederiz, karşında bizi bulursun, karşında AK Parti teşkilatlarını bulursun" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a: İşçi Kardeşlerimizin Ekmeğiyle Oynarsan Karşında Bizi Bulursun

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a: İşçi Kardeşlerimizin Ekmeğiyle Oynarsan Karşında Bizi Bulursun




AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde "işçi kıyımı" olacağına ilişkin duyumlar aldıklarını söyleyerek, "Eğer işçi, emekçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynarsan, onlara bu zulmü reva görürsen, Ankara'yı sana dar ederiz, karşında bizi bulursun, karşında AK Parti teşkilatlarını bulursun" dedi.



 

İşten Çıkardıkları İşçilere de 'Bankamatik Çalışanı' Yaftası Vurarak Bu Zulümlerini Kendilerince Kamufle Etmeye Çalışmaktadırlar

AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi toplantısı, Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meydanlarda, kürsülerde, mikrofonların önünde hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacaklarını vaat ettiğini ve namus sözü verdiğini dile getirerek "Ancak bugün Türkiye'nin dört bir yanında CHP'li belediyelerde işçi kıyımları yaşanmaktadır. Bolu'da, Adana'da, Mersin'de, İstanbul'da CHP'li belediye başkanları işçi kardeşlerimizi kapının önüne koymaktadır. İşten çıkardıkları işçilere de 'bankamatik çalışanı' yaftası vurarak bu zulümlerini kendilerince kamufle etmeye çalışmaktadırlar" dedi. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de işçi çıkarma hazırlığında olduğunu ileri süren Şahin, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de benzer bir kıyım hazırlığı içerisinde olduğunu duyuyoruz, buna dair duyumlar alıyoruz, bu bilgiler kulağımıza geliyor. Buradan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyoruz; Sakın ha işçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynama, sakın ha emekçi kardeşlerimizin alın terini heba edecek adımlar atma, eğer işçi, emekçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynarsan, onlara bu zulmü reva görürsen, Ankara'yı sana dar ederiz. Karşında bizi bulursun, karşında AK Parti teşkilatlarını bulursun. Asla böyle bir şeye teşebbüs etme" diye konuştu.  



 

"Uyanık Olmalıyız"

Partilerine zarar vermek isteyenlerin her zaman olduğunu ifade eden Şahin, milletin onlara gerekli cevabı verdiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Vefa bu kutlu davada emek sarf etmiş her bir dava arkadaşımızı baş tacı etmek, hiç birini unutmamaktır. Vefasızlık da Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK kadroları bu kutlu ve bir o kadar da meşakkatli yolda yalnız bırakmaktır. Bize zarar vermek isteyenler, hep siyaseten zarar görmüş ve kaybeden olmuşlardır. Bugün hemen hemen hiç biri hatırlanmamaktadır, esameleri unutulup gitmiştir. Bugüne kadar bu böyle olduğu gibi, bundan sonrakileri bekleyen de aynı akıbet olacaktır. Aramıza fitne sokmak isteyenlere karşı uyanık olmalıyız, saflarımızı sıklaştırmalı ve bu odaklara asla geçit vermemeliyiz."




Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a: İşçi Kardeşlerimizin Ekmeğiyle Oynarsan Karşında Bizi Bulursun
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a: İşçi Kardeşlerimizin Ekmeğiyle Oynarsan Karşında Bizi Bulursun
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: "Eğer işçi, emekçi kardeşlerimizin ekmeğiyle oynarsan, onlara bu zulmü reva görürsen, Ankara'yı sana dar ederiz, karşında bizi bulursun, karşında AK Parti teşkilatlarını bulursun" dedi.
Ahmet Hakan: Akıldan Geçirmek Bile İmamoğlu'na Yapılan Kıyakların En Büyüğü Olur
Ahmet Hakan: Akıldan Geçirmek Bile İmamoğlu'na Yapılan Kıyakların En Büyüğü Olur
Hakan: Ah keşke! İstanbul’a Kayyım Atasalar da Neşemizi, Keyfimizi Bulsak
Topkapı Sarayı Devredildi
Topkapı Sarayı Devredildi
Topkapı Sarayı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredildi.
​Şanlıurfa’da Kurumlar Birleşti! 112 Acil Servis Çalışanları Yangın Eğitimi Aldı
​Şanlıurfa’da Kurumlar Birleşti! 112 Acil Servis Çalışanları Yangın Eğitimi Aldı
İçişleri Bakanlığı’nın prestij projelerinden olan ve Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda oluşturulan yeni nesil Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelinin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla acil durum, ilk yardım, yangından korunma ve yangın söndürme eğitimleri uygulamalı olarak verildi.
​Hulisi Akar’ın Açıklamasından Sonra YPG'li Teröristler, Şanlıurfa Sınırında Gövde Gösteri Yaptı
​Hulisi Akar’ın Açıklamasından Sonra YPG'li Teröristler, Şanlıurfa Sınırında Gövde Gösteri Yaptı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından YPG'li teröristler sınırda görüntülendi.
​Viranşehir'in ÖLÜM KÖPRÜSÜ tarihe karışıyor
​Viranşehir'in ÖLÜM KÖPRÜSÜ tarihe karışıyor
Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'ya 115 kilometre uzaklıktaki Mardin sınırındaki en uzak kırsal mahalle olan Eser Kırsal Mahallesi'ni ana yola bağlayan ve bölge halkının 'Ölüm Köprüsü' olarak adlandırdıkları köprünün yerine yeni bir köprü yapımı başlatarak çalışmaları kısa bir sürede tamamlamayı planlıyor.
​Şanlıurfa Başkanları, Bakan Soylu İle Görüştü
​Şanlıurfa Başkanları, Bakan Soylu İle Görüştü
Başkan Beyazgül, Başkan Yıldız ve Milletvekili Halil Özcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.
​Şanlıurfa’da Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı
​Şanlıurfa’da Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kamyonetle çarpışan tır takla attı. Tır, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’da Son Dakika! Motosiklet Sürücüsü Feci Şekilde Can verdi
Şanlıurfa’da Son Dakika! Motosiklet Sürücüsü Feci Şekilde Can verdi
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Eli, Dili Yakan Urfa İsotu, Şimdi de Cepleri Yakıyor
Eli, Dili Yakan Urfa İsotu, Şimdi de Cepleri Yakıyor
Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez baharatlarından olan isot olarak adlandırılan pul biber, bu yıl hasadının az olmasından dolayı fiyatıyla cep yakacak.
​İstanbul’da Uygulamaya Girdi! Şanlıurfa’da Yapılacak Mı?
​İstanbul’da Uygulamaya Girdi! Şanlıurfa’da Yapılacak Mı?
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının başlaması ile okul servisleri trafiğe çıktı. Çocuklarını servise kaydettiren veliler, İBB'nin internet sitesinden servis sorgulama yapabilecek.
​ABD Kendi Vatandaşlarını Uyardı: Türkiye’de O İllere Gitmeyin! Aralarında Şanlıurfa da Var
​ABD Kendi Vatandaşlarını Uyardı: Türkiye’de O İllere Gitmeyin! Aralarında Şanlıurfa da Var
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını uyardı. Türkiye'de belli illerin isimlerini veren Bakanlık, kendi vatandaşlarının aralarında Şanlıurfa’nın da olduğu bu illere gitmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Ukrayna ile Rusya Arasında Gerçekleştirilen Esir Değişimini Memnuniyetle Karşılıyoruz"
PKK/PYD Terör Örgütü Devriye Öncesi Tünelleri Tahrip Ediyor
PKK/PYD Terör Örgütü Devriye Öncesi Tünelleri Tahrip Ediyor
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a: İşçi Kardeşlerimizin Ekmeğiyle Oynarsan Karşında Bizi Bulursun
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Mansur Yavaş'a: İşçi Kardeşlerimizin Ekmeğiyle Oynarsan Karşında Bizi Bulursun
Ahmet Hakan: Akıldan Geçirmek Bile İmamoğlu'na Yapılan Kıyakların En Büyüğü Olur
Ahmet Hakan: Akıldan Geçirmek Bile İmamoğlu'na Yapılan Kıyakların En Büyüğü Olur
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:29
Güneş
05:53
Öğle
12:30
İkindi
16:04
Akşam
18:55
Yatsı
20:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿