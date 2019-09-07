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Bu haber 07 Eylül 2019 17:15:00 Tarihinde eklenmiştir.

Ahmet Hakan: Akıldan Geçirmek Bile İmamoğlu'na Yapılan Kıyakların En Büyüğü Olur

Hakan: Ah keşke! İstanbul’a Kayyım Atasalar da Neşemizi, Keyfimizi Bulsak

Ahmet Hakan: Akıldan Geçirmek Bile İmamoğlu'na Yapılan Kıyakların En Büyüğü Olur

Hakan: Akıldan Geçirmek Bile İmamoğlu'na Yapılan Kıyakların En Büyüğü Olur.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine kayyum atanma ihtimalini değerlendirdiği bugünkü yazısında 'Bırakın İstanbul’a kayyum atamayı... Bunu akıldan geçirmek bile Ekrem İmamoğlu’na bu zamana kadar yapılan kıyakların en büyüğü olur' dedi.



 

Ah keşke! İstanbul’a Kayyım Atasalar da Neşemizi, Keyfimizi Bulsak 

'İstanbul’a kayyım: Aklından bile geçirme' başlıklı yazısında Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınıp yerine kayyum atanma ihtimalini değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun, kendi kendine kaldığı zamanlarda içinden "Ah keşke! Ah keşke! İstanbul’a kayyım atasalar da neşemizi, keyfimizi bulsak" sözlerini geçirdiğini iddia etti.
Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Diyarbakır’ı, Van’ı, Mardin’i... Bir biçimde izah etmek mümkün... Ama İstanbul’u izah etmenin imkânı da yok ihtimali de yok.



 

İstanbul’a Kayyım Tartışması Yapmak Bile “Türk Siyasi Hayatında Yapılmış En Büyük 50 Hata 

Ben bir iktidar yetkilisi olsam... Bana gelip de “Efendim, İstanbul’a kayyım atayacak mısınız?” falan diye bir soru sorulsa... Şu cevabı veririm: 'Bu soruyu size Ekrem İmamoğlu mu sordurtuyor?.'

İstanbul’a kayyım atanırsa... Bu Türk siyasi hayatının yapılmış en büyük 10 hatasının birincisi olur. İkincisini herkes biliyor!

Şunu da söyleyeyim: İstanbul’a kayyım tartışması yapmak bile “Türk siyasi hayatında yapılmış en büyük 50 hata” listesine rahatlıkla girebilir.

Son sözüm şudur: İktidar yetkilileri İstanbul’a kayyım konusunun tartışılmasının bile önüne geçerek... Hem demokrasinin daha fazla hırpalanmasına izin vermemeliler, hem de Ekrem İmamoğlu’na arayıp da bulamadığı bir fırsatı sunmamalılar."



Editör: Ahmet Şen

 
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