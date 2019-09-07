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Bu haber 07 Eylül 2019 16:15:00 Tarihinde eklenmiştir.

Trafik Kazasında, Kullandığı Kamyoneti Devrilen Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Trafik Kazasında, Kullandığı Kamyoneti Devrilen Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Trafik Kazasında, Kullandığı Kamyoneti Devrilen Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Kamyoneti Devirdi, Aracı da Olay Yerinde Bırakarak Kaçtı 




Trafik kazasında, kullandığı kamyoneti devrilen sürücü olay yerinden kaçtı.



 

Ters Dönen Kamyonet Çekici Yardımı İle Olay Yerinden Çekilirken, Olay Yerinden Ayrılan Aracın Sürücüsünün Öğrenilmesi İçin Çalışma Başlatıldı 

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstasyon mahallesinden kent merkezine seyir halindeki adı öğrenilemeyen 26 FU 292 kamyonet sürücüsü, TOKİ yol ayrımına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı yol kenarındaki üst geçidin ayakları arasına devirdi. Kazayı gören diğer sürücüler polisi arayarak olayı haber verdi. Bölgeye gelen ekipler kaza yapan araç içi ve dışında kimseyi bulamadı. Ters dönen kamyonet çekici yardımı ile olay yerinden çekilirken, olay yerinden ayrılan aracın sürücüsünün öğrenilmesi için çalışma başlatıldı.



Editör: Ahmet Şen
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