Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 07 Eylül 2019 12:15:00 Tarihinde eklenmiştir.

DEAŞ Operasyonu

Terörle Mücadele şube ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütünün sözde "kadı" sı M.E.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

DEAŞ Operasyonu

DEAŞ Operasyonu





Terörle Mücadele şube ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütünün sözde "kadı" sı M.E.B. isimli şahıs gözaltına alındı. 




 

Operasyonda Yakalanarak Gözaltına Alınan M.E.B. İsimli Zanlı, İfadesi Alınmak Üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Götürüldü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye Rakka'da DEAŞ terör örgütünün Suriye Rakka yapılanmasında yer alan M.E.B. isimli şahsın yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Zanlının İstanbul'da olduğunu belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. 3 Eylül günü yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan M.E.B. isimli zanlı, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlının yapılan üst aramasında başkasına ait düzenlenmiş bir Suriye kimiliği ve örgütsel dökümanlar da ele geçirildi. 



 

Adliyeye Sevk Edilen Zanlı Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Rakka'da bir dönem örgütün sözde "Kadı"sı olarak görev yaptığı öğrenilen zanlının çok sayıda kişinin infaz kararını verdiği de tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
DEAŞ Operasyonu
DEAŞ Operasyonu
Terörle Mücadele şube ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ terör örgütünün sözde "kadı" sı M.E.B. isimli şahıs gözaltına alındı.
​Güvenli Bölge İçin Kullanılacak Zırhlı Araçlar Akçakale’ye Getirildi
​Güvenli Bölge İçin Kullanılacak Zırhlı Araçlar Akçakale’ye Getirildi
ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirildi.
Otizmli Çocukların Ailelerini Dolandırıyorlar!
Otizmli Çocukların Ailelerini Dolandırıyorlar!
OTİZMİ bitirdiğini öne süren kişi, sosyal medya üzerinden ulaştığı çaresiz ailelerden sözde tedavi için 35 bin lira talep ediyor. İl il dolaşan bu kişinin sözde tedavisi sırasında çekildiği belirtilen görüntüler aileleri isyan ettirdi.
Düğünde Facia: 5 Kişi Yaralandı
Düğünde Facia: 5 Kişi Yaralandı
Düğünde tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı
Operasyon Yapılan Evde1 Adet Kalaşnikof Ele Geçirildi
Operasyon Yapılan Evde1 Adet Kalaşnikof Ele Geçirildi
Operasyon Yapılan Evde1 Adet Kalaşnikof Ele Geçirildi
Tartıştığı Kocasını Keserle Öldürdü
Tartıştığı Kocasını Keserle Öldürdü
Bir kadın aralarında geçimsizlik olan kocasını uyurken başına keserle vurarak öldürdü.
​35 TL İçin Kuzenini Öldürdü! Mezarında Dua Edip Teslim Oldu
​35 TL İçin Kuzenini Öldürdü! Mezarında Dua Edip Teslim Oldu
35 liralık gül satışı nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğü kuzeninin mezarına giden genç, "Keşke ben ölseydim hakkını helal et böyle olmasını istemezdim. Ahirette görüşürüz" diyerek dua edip, vicdan yaparak polise teslim oldu.
4 Kız, Akşam Vakti Tekme Tokat Birbirine Girdi
4 Kız, Akşam Vakti Tekme Tokat Birbirine Girdi
Kızlar arasında çıkan tartışma tekme tokatlı kavga dönüştü.
​Anne ve Üvey Baba Çocukları İçki Masasına Oturtup İçirdiler! Çocuklardan Biri 2,5 Yaşında
​Anne ve Üvey Baba Çocukları İçki Masasına Oturtup İçirdiler! Çocuklardan Biri 2,5 Yaşında
Boşandığı eski karısının 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören baba mahkemeden geçici velayet kararı çıkararak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Sitesi’nde kalan kızını polis nezaretinde aldı. Çocuklara içki içirdiği öne sürülen anne ve üvey baba ise kız çocuğunu vermek istemedi.
Köpeğe Ateş Ederken Kuzenini Öldürdü
Köpeğe Ateş Ederken Kuzenini Öldürdü
Ağaçların arasındaki köpeğe ateş etmek isteyen bir şahıs, yanlışlıkla 18 yaşındaki amcasının kızını vurdu. Genç kız hastanede hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’da 3 Kişi İyi Parti’den İstifa Etti
Şanlıurfa’da 3 Kişi İyi Parti’den İstifa Etti
İYİ Parti Viranşehir İlçe Başkanı Zeynel Yazoğulları, teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı ve parti sözcüsü, partisinden istifa etti.
7 Yaşındaki İklim'in Korkunç Ölümü
7 Yaşındaki İklim'in Korkunç Ölümü
Bozulan gardırobun kapaklarına bağlanan ip, 7 yaşındaki İklim Dilara'nın ölümüne neden oldu
DEAŞ Operasyonu
DEAŞ Operasyonu
​Güvenli Bölge İçin Kullanılacak Zırhlı Araçlar Akçakale’ye Getirildi
​Güvenli Bölge İçin Kullanılacak Zırhlı Araçlar Akçakale’ye Getirildi
Otizmli Çocukların Ailelerini Dolandırıyorlar!
Otizmli Çocukların Ailelerini Dolandırıyorlar!
Düğünde Facia: 5 Kişi Yaralandı
Düğünde Facia: 5 Kişi Yaralandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:29
Güneş
05:53
Öğle
12:30
İkindi
16:04
Akşam
18:55
Yatsı
20:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿