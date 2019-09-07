​Güvenli Bölge İçin Kullanılacak Zırhlı Araçlar Akçakale’ye Getirildi

Yaklaşık 15 Araçtan Oluşan Askeri Konvoy, Askeri Bölgeye Giriş Yaptı

Güvenli Bölge İçin Kullanılacak Zırhlı Araçlar Akçakale’ye GetirildiABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirildi.ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesi yapılacak. Kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirildi. Yaklaşık 15 araçtan oluşan askeri konvoy, askeri bölgeye giriş yaptı.Editör: Ahmet Şen