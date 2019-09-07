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Bu haber 07 Eylül 2019 09:15:00 Tarihinde eklenmiştir.

Düğünde Facia: 5 Kişi Yaralandı

Düğünde tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı

Düğünde Facia: 5 Kişi Yaralandı

Düğünde tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı 




Bir düğünde kişi yada kişiler tarafından tabanca ve pompalı tüfekle çevreye açılan ateş sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 





 

Hastanede Tedavi Altına Alınan Yaralıların Hayati Tehlikesinin Bulunmadığı Öğrenildi 

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale’nin Ahılı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’nin Ahılı köyünde düzenlenen düğünde henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından tabanca ve pompalı tüfekle çevreye ateş açılması sonucu vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Y. K, M. U, E. Ö, A. D. ve İ. B. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekibi ile jandarma sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaralılara yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 



 

Jandarma Ekipleri Olayla İlgili Geniş Çaplı Soruşturma Başlattı 

Olay yerinde inceleme başlatan Jandarma ekipleri yerde çok sayıda boş kovan ile fişek buldu. 

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Düğünde Facia: 5 Kişi Yaralandı
Düğünde Facia: 5 Kişi Yaralandı
Düğünde tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı
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