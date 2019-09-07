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Bu haber 07 Eylül 2019 01:00:32 Tarihinde eklenmiştir.

Tartıştığı Kocasını Keserle Öldürdü

Bir kadın aralarında geçimsizlik olan kocasını uyurken başına keserle vurarak öldürdü.

Tartıştığı Kocasını Keserle Öldürdü

Olay, saat 23.00 sıralarında Konya’nın Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokakta bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Fadik S. (47), aralarında geçmişten süregelen geçimsizlik olan ve sürekli kavga ettiği kocası Veysel Sağdıç (53) ile yine tartışma yaşadı. Yarışma sonrasında Veysel Sağdıç uyurken, Fadik S. eline geçirdiği keserle kocasının başına vurarak ölümüne sebep oldu. Fadik S. daha sonra polisi arayarak kendisini ihbar etti. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Veysel Sağdıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Fadik S. polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Veysel Sağdıç’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
 



Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
Tartıştığı Kocasını Keserle Öldürdü
Tartıştığı Kocasını Keserle Öldürdü
Bir kadın aralarında geçimsizlik olan kocasını uyurken başına keserle vurarak öldürdü.
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