​Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı’na Hakaretten Hapis Cezası Aldı

Karar İstinaf Mahkemesine Taşınacak

Mahkeme heyeti Kaftancıoğlu'nu, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama’ suçundan 1 yıl 8 ay, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Bu ceza, Kaftancıoğlu'nun duruşma salonu dışında okuduğu şiir sebebiyle verildi ve pişmanlık duymamasından dolayı ertelenmemesi kararlaştırıldı.Heyet Kaftancıoğlu için ayrıca, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 2 yıl 4 ay, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan 2 yıl 8 ay, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası kararı verdi. Böylece toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Kaftancıoğlu'nun tutuklanmayacağı bildirildi. Kaftancıoğlu'nun avukatları, söz konusu kararı istinaf mahkemesine taşıyacak.Editör: Bahar Yüksel