Yeşiller Partisi, Özyavuz’u Ziyaret Etti

Şanlıurfa'ya gelen Yeşiller Partisi Hamburg Milletvekili Şanlıurfalı Murat Gözay, Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Mısırlı ve Mahmut Fatıştooğlu ile Almanya'da yaşayan Türk iş insanı Ensar Aydın'la birlikte Harran Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu.Hem Şanlurfa’yı hem de ilçelerini kalkındırmak amacıyla sosyal incelemede bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Hamburg Milletvekili Murat Gözay, "Almanya ve Şanlıurfa arasında sosyal bir bağ kurup hem Şanlıurfa'yı hem de ilçelerini kalkındırma amacıyla sosyal inceleme amaçlı bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu bağlamda diğer ilçelerimizi de gezip birtakım görüşmeler yaptıktan sonra geliştirilebilecek çeşitli projelerle bunları bir bütün olarak değerlendireceğiz." dedi.Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, nezaket ziyareti sonrası;“Almanya Hamburg Milletvekili Sn. Murat GÖZAY, Almanya' da yaşayan iş adamı Sn. Ensar AYDIN ve Akçakale Blediye Başkan yardımcısı Sn. Şükrü MISIRLI, bizleri ziyaret ettiler. Nazik ziyaretlerinden dolayı değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu.Editör: Bahar Yüksel