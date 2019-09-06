​Akit Yazarı Karahasanoğlu: Özür dilerim Ekrem Bey, başkanlık sizin hakkınızmış

Ekrem Bey Başkanlık Sizin Hakkınızmış

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, köşesinde yayınladığı bir yazıda; 'Özür dilerim Ekrem Bey, AK Parti bunları hakediyormuş' ifadelerini kullanarak AK Partili isimlerin Yenikapı'da toplanan araçlarla ilgili sessiz kalmasını eleştirdi.Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun 'algı oluşturduğunu' söyleyerek şu ifadeleri kullandı:"Şimdi Yenikapı’ya belediyenin hizmet araçlarını diziyor..Mesai gününde, çalışması gereken araçları, Yenikapı’da dizdirip, algı oluşturuyor, 'Bakın makam araçları, kaç tane imiş?' diye..Bir tane Büyükşehir’in AK Parti dönemindeki bürokratı çıkıp da, açıklama yapmıyor: 'Yenikapı’ya getirdiğiniz araçların şu kadarı, evde bakım için tahsisli araçlardır.. O araçlarla, hasta olan insanlarımıza evde bakım yapılıyordu. Bugün itibari ile, şu kadar hastaya gidilmesi planlanmıştı. Bunlara gidilemedi. İşte araçların plakaları. İşte o araçlarla bakımı yapılacak hastalarımızın listesi.'Onun için, 'Özür dilerim Ekrem Bey. Politika sizin işinizmiş. AK Partililer yolsuzluk yapmazlar ama.. Kendilerini savunmasını da beceremediklerine göre.. Başkanlık sizin hakkınızmış..' diyorum."Editör: Bahar Yüksel