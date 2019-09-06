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Bu haber 06 Eylül 2019 22:00:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Suriyeliler 15 Bin Şirket Kurdu: Türkiye'den Ayrılmayı Düşünmüyorlar

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler,15 bin 159 şirketin bir kısmını kendileri kurup bir kısmana ise ortaklar.

​Suriyeliler 15 Bin Şirket Kurdu: Türkiye'den Ayrılmayı Düşünmüyorlar

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler,15 bin 159 şirketin bir kısmını kendileri kurup bir kısmana ise ortaklar. Türkiye’de yaşayan 44 bin Suriyeli’ye de iş imkanı sağlayan şirket sahipleri Suriye’de savaş bitse bile ülkelerine dönmeyeceklerini söylüyorlar.



 

Suriye’de Savaş Bitse Bile Gitmeyecekler

Şirketleri kuran Suriyeli patronlar kendi vatandaşlarını da unutmayarak şirketlerinde 44 bin Suriyeliyi istihdam etti. TEPAV’ın araştırmasına göre, Suriyeli girişimcilerin yüzde 72'si Suriye'deki savaş sona erse bile Türkiye'den ayrılmayı düşünmüyor. 3 milyon 649 bin 750 Suriyeliyi barındıran Türkiye'de Ticaret Bakanlığı'nın son verilerine göre Suriyelilerin ortak veya sahip olduğu 15 bin 159 şirket var.




Türkiye Ekonomi Araştırmaları Vakfı'nın raporuna bakıldığında söz konusu Suriyeli şirketler 44 bin Suriyeliyi de istihdam ediyor.



 

‘YAKLAŞIK 250 BİN SURİYELİ BU ŞİRKETLER SAYESİNDE GEÇİMLERİNİ SAĞLIYOR’

TEPAV'a göre bu şirketlerde ortalama çalışan sayısı 7.3 kişi olurken, ortalama bir Suriyeli ailenin 6 kişiden oluştuğu göz önüne alındığında, yaklaşık 250 bin Suriyeli bu şirketler sayesinde geçimlerini sağlıyor. Bu da Türkiye'deki Suriyelilerin yaklaşık yüzde 7'sinin sahibi ya da ortağı Suriyeli şirketlerden istihdam anlamında faydalandığını ortaya koyuyor.




 

‘SURİYELİ GİRİŞİMCİLER 'GEÇİCİ' DEĞİL’

Araştırmanın sonuçlarına göre TEPAV'ın görüştüğü Suriyeli girişimcilerin yüzde 72'si Suriye'deki savaş sona erse bile Türkiye'den ayrılmayı düşünmüyor. Araştırmanın gerçekleştirildiği Suriye sınırında ya da sınıra yakın Gaziantep, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Kahramanmaraş ve Mardin'deki Suriyeli girişimciler 'geçici' olmadıklarını vurguluyor. Suriyelilerin geçici olmadıklarını söylemelerinin altındaki en büyük neden ise iş hayatında yaşanan görece başarı.




 

GAZİANTEP VE MERSİN İLK SIRADA

Rapora göre, söz konusu 8 kentte aktif toplamda 106 bin 545 şirket bulunurken, bunların 2 bin 122'si (yüzde 2) Suriyelilerin. 8 kent içinde Suriyelilerin en fazla şirket kurduğu ilk iki kent ise 802 şirketle Gaziantep ve 647 şirketle Mersin.

Suriyelilerin istihdamı ile ilgili mevcut yasa ve düzenlemelerin, mülteciler tarafından kurulan şirketleri olumsuz yönde etkilediğini ve Suriyelilerin resmi iş piyasasına entegrasyonunu sınırladığı da ifade edildi.





Editör: Bahar Yüksel
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