​Şanlıurfa Başkanları, Bakan Soylu İle Görüştü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve TBMM İdare Amiri – Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.Soylu ile görüşmenin bitmesinin ardından Şanlıurfa Ak parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, şu açıklamalarda bulundu;“TBMM İdare Amiri Ve Milletvekilimiz Halil Özcan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin beyazgül ile birlikte İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ’yu makamında ziyaret ettik.‬‪Peygamberler Şehri Şanlıurfa’mıza özel ilgi gösteren Bakanımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz.”Editör: Bahar Yüksel