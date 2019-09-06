​Şanlıurfa Başkanları, Bakan Soylu İle Görüştü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ve TBMM İdare Amiri – Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.
Soylu ile görüşmenin bitmesinin ardından Şanlıurfa Ak parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, şu açıklamalarda bulundu;
“TBMM İdare Amiri Ve Milletvekilimiz Halil Özcan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin beyazgül ile birlikte İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ’yu makamında ziyaret ettik.
Peygamberler Şehri Şanlıurfa’mıza özel ilgi gösteren Bakanımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz.”
Editör: Bahar Yüksel
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