Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 06 Eylül 2019 20:00:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Rus Savaş Uçakları Havada Çarpıştı

Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet SU-34 savaş uçağı havada çarpıştı.

​Rus Savaş Uçakları Havada Çarpıştı

Rus basınının askeri kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Rusya'nın Lipetsk bölgesinde eğitim uçuşu yapan 2 adet SU-34 savaş uçağı havada çarpıştı. Uçaklardan birinin burnunun diğer uçağın kokpit kısmına vurduğu, ardından yine uçakların birbirine temas ettiği öğrenilirken pilotların uçakları ağır hasara rağmen askeri havaalanına indirmeyi başardığı açıklandı. Askeri havaalanına indirilen uçakların birinin motor kısmında büyük hasar oluşurken diğer uçağın ise bir kanadının uç kısmının koptuğu öğrenildi.


 


2 Pilot Yara Almadanelirl kurtuldu

Askeri kaynaklar ilk bemelere göre kazanın pilotaj hatasından kaynaklandığını ifade etti. Her 2 pilotun da kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, ayrıca uçakların hangara çekilerek hasar tespitinin tamamlanmasının ardından restorasyona gireceği öğrenildi.


Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Dünya
​Rus Savaş Uçakları Havada Çarpıştı
​Rus Savaş Uçakları Havada Çarpıştı
Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet SU-34 savaş uçağı havada çarpıştı.
Sivil Halk Bombalar Arasında Kaldı. On binlerce İnsanTürkiye Sınırına Geliyor
Sivil Halk Bombalar Arasında Kaldı. On binlerce İnsanTürkiye Sınırına Geliyor
Suriye rejiminin muhaliflerin elinde bulunan İdlib'e düzenlediği operasyonların şiddetini son günlerde artırması üzerine on binlerce sivil Türkiye sınıra doğru geldi.
​Havuza Girmek İsteyen Müslüman Kadınlara Polis Engeli! Havuzu Kapattırdılar
​Havuza Girmek İsteyen Müslüman Kadınlara Polis Engeli! Havuzu Kapattırdılar
Bir grup Müslüman kadının belediyeye ait bir havuza haşema ile girmek istemesi üzerine polisler havuzu kapattı. Haşema yasağını protesto eden Müslüman kadınlara bikinili ve mayolu diğer kadınların yanı sıra eşcinsellerden de destek geldi.
Koalisyon Güçleri , Hapisaneye Saldırdı! En Az 50 Ölü
Koalisyon Güçleri , Hapisaneye Saldırdı! En Az 50 Ölü
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen’de Husilerin kontrolündeki bir hapishaneye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
TSK Konvoyuna Hava Saldırısı
TSK Konvoyuna Hava Saldırısı
Esad rejimi tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin konvoyuna Suriye’nin İdlib kentinde hava saldırısı gerçekleştirildi.
Bir Baba, 70 Lira İçin Oğlunu Öldüresiye Dövdü
Bir Baba, 70 Lira İçin Oğlunu Öldüresiye Dövdü
Bir baba 70 TL için oğlunu öldüresiye dövdü.
İsrail, Kudüs'te Stadyuma Baskın Düzenledi
İsrail, Kudüs'te Stadyuma Baskın Düzenledi
İsrail kuvvetleri, Kudüs'ün Eski Şehri'ndeki Burj Al-Laqlaq stadyumuna baskın düzendi.
​Esad Rejiminin, Çivi Bombaları Mahsumları Hedef Almaya Devam Ediyor
​Esad Rejiminin, Çivi Bombaları Mahsumları Hedef Almaya Devam Ediyor
Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği hava saldırısında kullandığı çivili bomba küçük bir çocuğu yaraladı.
Camide Ateş Açan Saldırgan Yakalandı
Camide Ateş Açan Saldırgan Yakalandı
Norveç’in başkenti Oslo’nun Baerum semtinde bulunan El Nur Camisi’ne yapılan saldırıyı düzenleyen kişi gözaltına alındı. Yaralanan yaşlı adamın hastaneye kaldırıldı.
Türkiye ile Suriye Bir Araya Gelirse Amerika Kaçar
Türkiye ile Suriye Bir Araya Gelirse Amerika Kaçar
Suriyeli fizik doktoru ve dünya barış elçisi Ahmad Jebelli, savaşın bitmesinde Türkiye'nin de rolünün olacağına inandığını, Türkiye ve Suriye’nin bir araya gelmesi halinde Amerika’nın kaçarak Suriye'den gideceğini söyledi.
​Suriye Ordusu Hama’ya Hava Saldırısı Düzenledi: 4 Ölü
​Suriye Ordusu Hama’ya Hava Saldırısı Düzenledi: 4 Ölü
Suriye Ordusu Hama kırsalına bağlı Morek kentinde düzenlediği hava saldırısında 4 sivil öldü.
Obama'ya Bomba Gönderen Kişiye 20 Yıl Hapis Cezası
Obama'ya Bomba Gönderen Kişiye 20 Yıl Hapis Cezası
Obama'ya Bomba Gönderen Kişiye 20 yıl Hapis Cezası
​Rus Savaş Uçakları Havada Çarpıştı
​Rus Savaş Uçakları Havada Çarpıştı
​Hulisi Akar’ın Açıklamasından Sonra YPG'li Teröristler, Şanlıurfa Sınırında Gövde Gösteri Yaptı
​Hulisi Akar’ın Açıklamasından Sonra YPG'li Teröristler, Şanlıurfa Sınırında Gövde Gösteri Yaptı
​Ekmek Parası Peşinde Feci Ölüm! Talihsiz Kadın Beton Mikserinin Altında Kaldı
​Ekmek Parası Peşinde Feci Ölüm! Talihsiz Kadın Beton Mikserinin Altında Kaldı
​Bakan Soylu'dan İstanbul'a kayyum atama iddialarına yanıt: Pazar günü açıklayacağım
​Bakan Soylu'dan İstanbul'a kayyum atama iddialarına yanıt: Pazar günü açıklayacağım
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:28
Güneş
05:52
Öğle
12:31
İkindi
16:05
Akşam
18:57
Yatsı
20:14
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿