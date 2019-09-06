​Ekmek Parası Peşinde Feci Ölüm! Talihsiz Kadın Beton Mikserinin Altında Kaldı

Beton Mikserinin Altında Kaldı

Kaza saat 12:00 sıralarında Aydın-Muğla Karayolu Göz hastanesi önünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre; yol kenarlarından ve çöplerden geri dönüşüm malzemesi toplayan Ş.A. isimli kadın, Göz Hastanesi önünde i.A. isimli sürücünün kulalndığı beton mikserinin altında kaldı. Talihsiz kadın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken polis kazanın meydana gelişi ile ilgili soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde inceleme çalışması yapılıyor. Kaza nedeniyle yolda trafik akımı kontrollü olarak sağlanıyor.Editör: Bahar Yüksel