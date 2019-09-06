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Bu haber 06 Eylül 2019 19:00:49 Tarihinde eklenmiştir.

​Ekmek Parası Peşinde Feci Ölüm! Talihsiz Kadın Beton Mikserinin Altında Kaldı

Meydana gelen trafik kazasında bir kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Elindeki Pazar arabası ile geri dönüşüm maddesi toplayıp bunları satarak ekmek parası kazanmaya çalıştığı öğrenilen kadının feci şekilde ölümü görenlerin yüreklerini dağladı.

​Ekmek Parası Peşinde Feci Ölüm! Talihsiz Kadın Beton Mikserinin Altında Kaldı

Kaza saat 12:00 sıralarında Aydın-Muğla Karayolu Göz hastanesi önünde meydana geldi. 


 

Beton Mikserinin Altında Kaldı

Edinilen bilgiye göre; yol kenarlarından ve çöplerden geri dönüşüm malzemesi toplayan Ş.A. isimli kadın, Göz Hastanesi önünde i.A. isimli sürücünün kulalndığı beton mikserinin altında kaldı. Talihsiz kadın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken polis kazanın meydana gelişi ile ilgili soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde inceleme çalışması yapılıyor. Kaza nedeniyle yolda trafik akımı kontrollü olarak sağlanıyor.




Editör: Bahar Yüksel
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Güncel
​Ekmek Parası Peşinde Feci Ölüm! Talihsiz Kadın Beton Mikserinin Altında Kaldı
​Ekmek Parası Peşinde Feci Ölüm! Talihsiz Kadın Beton Mikserinin Altında Kaldı
Meydana gelen trafik kazasında bir kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Elindeki Pazar arabası ile geri dönüşüm maddesi toplayıp bunları satarak ekmek parası kazanmaya çalıştığı öğrenilen kadının feci şekilde ölümü görenlerin yüreklerini dağladı.
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