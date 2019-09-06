Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 06 Eylül 2019 17:00:31 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Soylu'dan İstanbul'a kayyum atama iddialarına yanıt: Pazar günü açıklayacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayyum atanacak" iddialarına Pazar günü katılacağı bir televizyon programında yanıt vereceğini söyledi. Bakan Soylu, Yenikapı'da sergilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi araçları hakkında da "Dün gece itibarıyla talimat verdim" dedi.

​Bakan Soylu'dan İstanbul'a kayyum atama iddialarına yanıt: Pazar günü açıklayacağım

İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Raporu tanıtım toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Soylu, bir gazetecinin Diyarbakır'da HDP binası önünde oturan annelere yönelik neler düşündüğünü sorması üzerine, “Benim söylememden ziyade İstanbul'dan Diyarbakır'a gidip PKK'lıları kucaklayanlara, bölücüleri kucaklayanlara sormak lazım. Biz bugüne kadar söyleyeceğimizi söyledik. Esas İstanbul seçmeninin kendi vermiş olduğu reyi, bölücüleri meşruiyete taşımak için kullananlara sormak lazım. Esas itibarıyla kendi üzerine düşen yükümlülükleri değil, Türkiye'nin yıllarca canını acıtan Türkiye'yi ekonomik, sosyal, birlik ve beraberlik konusunda sıkıntıya düşürmeye çalışan terör örgütüne oradaki çocuklara, annelere göstermediği şefkati göstermeye çalışanlara sormak lazım. Esas itibarıyla başka meselelerde Türkiye'yi ayağa kaldıran, hepimizi gayri medenilikle suçlayan, bizi insan dışılıkla suçlayan, en ufak bir meselede elindeki bütün kötü tozları bizim üzerime atmaya çalışanlara sormak lazım bu kadar açık ve net” dedi.



 

İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayyum iddiaları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki “Pejmürde ederiz” sözleri nedeniyle kamuoyunda "İstanbul'a kayyum mu atanacak?" iddiaları oluştuğunun belirtilmesi üzerine Soylu, Pazar günü katılacağı bir televizyon programında buna açıklık getireceğini ifade etti.




 

"Sergilenen araçlarla ilgili talimat verdim"

Bakan Soylu, İstanbul Yenikapı'da sergilenen belediyenin araçları hakkındaki soruya da şöyle yanıt verdi:
“O da bizim sorumluluk alanımızdır. Eğer böyle bir şey söz konusu ise dün gece itibarıyla talimat verdim. Burada kamu zararı oluşmuşsa biz bu kamu zararına bakarız. Belediye işi şov işi değildir. Eğer böyle bir israf söz konusu ise ilgili bakanlığa ‘Biz şu tespitlerimizi yaptık, siz de şu tespitlerinizi ortaya koyun' diye söylenir. Bu bize söylenmedi, biz vesayet hakkımızı kullanarak bunu araştırma hakkına sahibiz. Araçlar şu an kamu zararı oluşturacak şekilde sergilenmektedir, hizmetten çekilmişlerdir. Bunlar hizmete gerekli değilse, yapman gereken Kamu İhale Kanunu'nun kendine vermiş olduğu yetkiye dayanarak bir eksiltme ortaya koyarak bunların eksiltme ile yapılan ihaleyi bir vesileyle azaltmaktır. Bunların kiralarını öderken ihtiyaca ait değildir diye iddian söz konusu ise yapman gereken kamu zararını devam ettirmemektir. Aksi taktirde kamu zararını devam ettiriyorsun. Eğer hizmetteki araçlarını çekiyorsan bu da başka bir sorumluluk ve görev ihlalidir. Bunların hepsini incelemek ve araştırmak İçişleri Bakanlığının yetkisindedir.”




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Bakan Soylu'dan İstanbul'a kayyum atama iddialarına yanıt: Pazar günü açıklayacağım
​Bakan Soylu'dan İstanbul'a kayyum atama iddialarına yanıt: Pazar günü açıklayacağım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayyum atanacak" iddialarına Pazar günü katılacağı bir televizyon programında yanıt vereceğini söyledi. Bakan Soylu, Yenikapı'da sergilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi araçları hakkında da "Dün gece itibarıyla talimat verdim" dedi.
Kılıçdaroğlu, İddialı! 50 Milyon Doları Bulurum
Kılıçdaroğlu, İddialı! 50 Milyon Doları Bulurum
​CHP Lideri Kemak kılıçdaroğlu, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, verilen miktarı bir iş adamının hemen ödemek istediğini söyledi.
Bilgi İşlem Odasında İzlenen Porno Tüm Hastaneye İzletildi! Başhekim İstifa Etti
Bilgi İşlem Odasında İzlenen Porno Tüm Hastaneye İzletildi! Başhekim İstifa Etti
Elbistan Devlet Hastanesi’nde bir anestezi teknikerinin ameliyattan çıkan hastaya tacizde bulunduğu iddia edildi. Ardından da iki personelin yanlışlıkla tüm hastaneye porno film izlettirdiği öne sürüldü.
Anestezi Uzmanı Ameliyat Odasında ​Narkozlu Hastayı Taciz Etti! Dokunma Bana, Kıpırdayamıyorum!
Anestezi Uzmanı Ameliyat Odasında ​Narkozlu Hastayı Taciz Etti! Dokunma Bana, Kıpırdayamıyorum!
Geçtiğimiz temmuz ayında narkozun etkisinde olan bir hasta, hastanede çalışan bir sağlık görevlisi tarafından taciz edildiği iddia edildi. İddiaların sosyal medya hesabından hızlı bir şekilde yayılması ile olayın ortaya çıkmasını isteyeyn vatandaşlara hastane yönetiminden açıklama geldi.
Genel Müdür Bağış, İstifa Etti! İş Ahlakım, Anlayışım ve İlkelerime Ters
Genel Müdür Bağış, İstifa Etti! İş Ahlakım, Anlayışım ve İlkelerime Ters
İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, görevinden istifa etti. Twitter hesabından istifasını açıklayan Bağış, "İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
​MSB Açıkladı: S-400’lerin Eğitimine Başlandı
​MSB Açıkladı: S-400’lerin Eğitimine Başlandı
Milli Savunma Bakanlığı S-400'lerin eğitimine başlandığını bildirdi.
​Erdoğan’ın Mitinglerinde Paylaştığı Şahıs: Adımı Soyadımı Değitirmek Zorunda Kaldım
​Erdoğan’ın Mitinglerinde Paylaştığı Şahıs: Adımı Soyadımı Değitirmek Zorunda Kaldım
"Laf bitti tünel bitmedi" sözüyle fenomen olan ve Cumhurbaşkanının da mitinglerinde videosunu paylaştığı Taner Mete, yaşadıklarını ilk defa anlattı.
Arı Kovanını Çalarken Canından Oldu
Arı Kovanını Çalarken Canından Oldu
İki arkadaşıyla birlikte arı kovanlarını çalmak istediği ileri sürülen genç, arı sokması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İzne gelen sözleşmeli er kolunu slaj makinesine kaptırdı
İzne gelen sözleşmeli er kolunu slaj makinesine kaptırdı
Kabaağaç köyüne izne gelen sözleşmeli er Ramazan Demirci, mısır hasadında ailesine yardım ederken kolunu slaj makinesine kaptırarak yaralandı.
​Sokakta İç Çamaşırıyla Dolaşarak Sosyal Deney Yapan Şahsa Linç!
​Sokakta İç Çamaşırıyla Dolaşarak Sosyal Deney Yapan Şahsa Linç!
Sosyal deney görüntüsü çekmek için iç çamaşırıyla sokakta dolaşarak vatandaşı kışkırtan şahsı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı. Sosyal deney için ahlaksız davranışta bulunan şahsı polis gözaltına alırken giyinmesi için de mağazadan kıyafet aldı.
​400 Kilo Altın İddiası! Ekipler Harekete Geçti
​400 Kilo Altın İddiası! Ekipler Harekete Geçti
Bir vatandaş, 400 kilogram altın iddiası üzerine evinin yanı başında resmi kazı yaptırdı.
​Dev zeytin tabağı rekorlar kitabına girdi
​Dev zeytin tabağı rekorlar kitabına girdi
Gemlik’te dünyanın en büyük zeytin tabağı rekoru kırıldı.
​Bakan Soylu'dan İstanbul'a kayyum atama iddialarına yanıt: Pazar günü açıklayacağım
​Bakan Soylu'dan İstanbul'a kayyum atama iddialarına yanıt: Pazar günü açıklayacağım
​Viranşehir'in ÖLÜM KÖPRÜSÜ tarihe karışıyor
​Viranşehir'in ÖLÜM KÖPRÜSÜ tarihe karışıyor
​Şanlıurfa Başkanları, Bakan Soylu İle Görüştü
​Şanlıurfa Başkanları, Bakan Soylu İle Görüştü
​Şanlıurfa’da Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı
​Şanlıurfa’da Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:28
Güneş
05:52
Öğle
12:31
İkindi
16:05
Akşam
18:57
Yatsı
20:14
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿