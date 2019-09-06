Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 06 Eylül 2019 14:00:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kamyonetle çarpışan tır takla attı. Tır, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

​Şanlıurfa’da Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı

- Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı 


 

Şanlıurfa’da Tır İle Kamyonet çarpıştı

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör mevkisnde meydana geldi. 06 FY 1641 plakalı tır, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonetle çarpıştı. Kamyonete çarpmasıyla takla atan tır, elektrik direğine çarparak durabildi. İçecek yüklü tırın elektrik direğine çarpmasıyla çevrede bulunan ev ve iş yerlerinde elektrik kesintileri yaşandı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Suruç Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 








Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Viranşehir'in ÖLÜM KÖPRÜSÜ tarihe karışıyor
​Viranşehir'in ÖLÜM KÖPRÜSÜ tarihe karışıyor
Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'ya 115 kilometre uzaklıktaki Mardin sınırındaki en uzak kırsal mahalle olan Eser Kırsal Mahallesi'ni ana yola bağlayan ve bölge halkının 'Ölüm Köprüsü' olarak adlandırdıkları köprünün yerine yeni bir köprü yapımı başlatarak çalışmaları kısa bir sürede tamamlamayı planlıyor.
​Şanlıurfa Başkanları, Bakan Soylu İle Görüştü
​Şanlıurfa Başkanları, Bakan Soylu İle Görüştü
Başkan Beyazgül, Başkan Yıldız ve Milletvekili Halil Özcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.
​Şanlıurfa’da Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı
​Şanlıurfa’da Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kamyonetle çarpışan tır takla attı. Tır, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’da Son Dakika! Motosiklet Sürücüsü Feci Şekilde Can verdi
Şanlıurfa’da Son Dakika! Motosiklet Sürücüsü Feci Şekilde Can verdi
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Eli, Dili Yakan Urfa İsotu, Şimdi de Cepleri Yakıyor
Eli, Dili Yakan Urfa İsotu, Şimdi de Cepleri Yakıyor
Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez baharatlarından olan isot olarak adlandırılan pul biber, bu yıl hasadının az olmasından dolayı fiyatıyla cep yakacak.
​İstanbul’da Uygulamaya Girdi! Şanlıurfa’da Yapılacak Mı?
​İstanbul’da Uygulamaya Girdi! Şanlıurfa’da Yapılacak Mı?
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının başlaması ile okul servisleri trafiğe çıktı. Çocuklarını servise kaydettiren veliler, İBB'nin internet sitesinden servis sorgulama yapabilecek.
​ABD Kendi Vatandaşlarını Uyardı: Türkiye’de O İllere Gitmeyin! Aralarında Şanlıurfa da Var
​ABD Kendi Vatandaşlarını Uyardı: Türkiye’de O İllere Gitmeyin! Aralarında Şanlıurfa da Var
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını uyardı. Türkiye'de belli illerin isimlerini veren Bakanlık, kendi vatandaşlarının aralarında Şanlıurfa’nın da olduğu bu illere gitmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
DenizBank Bono İhracına 500 Milyon TL İle Rekor Talep
DenizBank Bono İhracına 500 Milyon TL İle Rekor Talep
DenizBank, bugün 250 milyon TL olarak ihraç etmeyi planladığı Türk lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) dayalı finansman bonosu için iki katı oranında, 500 milyon TL tutarında rekor talep topladı.
Muhammed Mursi'nin Oğlu Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Muhammed Mursi'nin Oğlu Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Haliliye Belediyesi’nden Anında Müdahale
Haliliye Belediyesi’nden Anında Müdahale
Haliliye Belediyesi’nden Anında Müdahale
35 Yıldır Türk Bayrağını Köyünde Dalgalandırıyor
35 Yıldır Türk Bayrağını Köyünde Dalgalandırıyor
​Suüstü köyünde yaşayan 82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe, 35 senedir tüm zorluklara rağmen evinin yanındaki tepede Türk bayrağını dalgalandırıyor.
Şanlıurfalı 15 Temmuz Şehidinin Adı Kamerun’da Yaşatılacak
Şanlıurfalı 15 Temmuz Şehidinin Adı Kamerun’da Yaşatılacak
15 Temmuz hain darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı bahçesinde hainlerin attığı bombayla şehit düşen Siverekli Suat Aloğlu adına Kamerun’da su kuyusu açıldı.
​Viranşehir'in ÖLÜM KÖPRÜSÜ tarihe karışıyor
​Viranşehir'in ÖLÜM KÖPRÜSÜ tarihe karışıyor
​Şanlıurfa Başkanları, Bakan Soylu İle Görüştü
​Şanlıurfa Başkanları, Bakan Soylu İle Görüştü
​Şanlıurfa’da Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı
​Şanlıurfa’da Kamyonetle çarpışan tır takla attı: 1 yaralı
Kılıçdaroğlu, İddialı! 50 Milyon Doları Bulurum
Kılıçdaroğlu, İddialı! 50 Milyon Doları Bulurum
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:28
Güneş
05:52
Öğle
12:31
İkindi
16:05
Akşam
18:57
Yatsı
20:14
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿