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Bu haber 06 Eylül 2019 18:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

4 Kız, Akşam Vakti Tekme Tokat Birbirine Girdi

Kızlar arasında çıkan tartışma tekme tokatlı kavga dönüştü.

4 Kız, Akşam Vakti Tekme Tokat Birbirine Girdi

- Kahramanmaraş’ta kızlar arasında tekme ve tokatlı kavga 
- Vatandaşların ihbarı üzerine ola yerine gelen polis kavganın taraflarını uzaklaştırdı 


 

Küçük Tartışma Tekme Tokatlı Kavgaya Dönüştü

Edinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 36009 Sokak üzerinde isimleri belirlenemeyen kızlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın tekme tokatlı kavgaya dönmesiyle vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, her iki tarafın kimlik kontrolünü yapmasıyla olay yerinden uzaklaştırdı. Çıkan kavgada herhangi bir yaralanma olmadı. 




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
4 Kız, Akşam Vakti Tekme Tokat Birbirine Girdi
4 Kız, Akşam Vakti Tekme Tokat Birbirine Girdi
Kızlar arasında çıkan tartışma tekme tokatlı kavga dönüştü.
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