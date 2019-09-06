4 Kız, Akşam Vakti Tekme Tokat Birbirine Girdi

Küçük Tartışma Tekme Tokatlı Kavgaya Dönüştü

- Kahramanmaraş’ta kızlar arasında tekme ve tokatlı kavga- Vatandaşların ihbarı üzerine ola yerine gelen polis kavganın taraflarını uzaklaştırdıEdinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 36009 Sokak üzerinde isimleri belirlenemeyen kızlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın tekme tokatlı kavgaya dönmesiyle vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, her iki tarafın kimlik kontrolünü yapmasıyla olay yerinden uzaklaştırdı. Çıkan kavgada herhangi bir yaralanma olmadı.Editör: Bahar Yüksel