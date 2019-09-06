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Bu haber 06 Eylül 2019 12:00:33 Tarihinde eklenmiştir.

Bilgi İşlem Odasında İzlenen Porno Tüm Hastaneye İzletildi! Başhekim İstifa Etti

Elbistan Devlet Hastanesi’nde bir anestezi teknikerinin ameliyattan çıkan hastaya tacizde bulunduğu iddia edildi. Ardından da iki personelin yanlışlıkla tüm hastaneye porno film izlettirdiği öne sürüldü.

Bilgi İşlem Odasında İzlenen Porno Tüm Hastaneye İzletildi! Başhekim İstifa Etti

Maraş’ın Elbistan ilçesindeki devlet hastanesinde iddiaya göre, önce bir anestezi teknikeri, ameliyattan çıkan hastaya cinsel tacizde bulunulmuştu. Hastaneden yapılan açıklamada iddiaların doğru olduğu ve konunun araştırıldığı söylenmişti.

İlgili habere ulaşmak için aşağıdaki haber başlığını tıklayabilirsiniz!

Anestezi Uzmanı Ameliyat Odasında ​Narkozlu Hastayı Taciz Etti! Dokunma Bana, Kıpırdayamıyorum!

 

Hastanede Porno İzleyip Tüm Televizyonlara Yansıttılar

Aradan geçen kısa süre sonra şimdi de yine Elbistan Devlet Hastanesi’nde meydana gelen ve akıllara durgunluk veren bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, çalışan iki personel, bilgi işlem odasında porno film izledi. İki çalışanın, cihazları nasıl kontrol edeceğini bilmediği için tüm hastaneye de söz konusu filmi izlettiği öne sürüldü. Açılan soruşturma nedeniyle anestezi teknikeri açığa alınırken, Başhekim Akif Türk’ün istifası soru işaretine neden oldu. 




Editör: Bahar Yüksel
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Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
  • Sabri fırat
    Sabri fırat , 08 Eylül 2019 09:59:14
    Sadece bumu öyle çok şeyler oluyor ki bu hastanelerde kimse bakmiyor ilgilenmiyor neler gördüm nelere şahit oldum gördüklerimi şahit olduklarimi videoya alip gereken yerlere şikayete bulundum boş amaa
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