Sivil Halk Bombalar Arasında Kaldı. On binlerce İnsanTürkiye Sınırına Geliyor

Suriye Kale Kapısı’na Girdi

Sivil Halk, İdlib’de Zor Durumda

İdlib’e Nasıl yardım Gönderebilirim?

Reuters haber ajansı bölgedeki kişilerle konuştuğu haberinde araçların akışının sürekli devam ettiğini kaydederken kurtarma ekiplerinde çalışanlar dört gün içinde en az 60 bin insanın bölgeden kaçtığını söyledi.Rusya desteğiyle Suriye rejiminin İdlib'in 'kale kapısı' olarak bilinen Han Şeyhun kasabasına girmesi, bölgeden kaçan sivillerin sayısının da yükselmesine neden oldu.Suriye rejimi ise İdlib'den ayrılmak isteyen siviller için bir koridor açtığını duyurdu. Bölgede bulunanlar özellikle Salı günü Rusya ve Suriye savaş uçaklarının bombalamaları artırdığını, bir hastanenin de vurulduğunu söyledi.Bombardımana tutulan sivil halkın zulmüne kulak vermek ve yardım eli uzatmak için Hak İnsan Yardım Derneği bir kampanya başlattı. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların aşağıdaki bilgilerden faydalanarak yardım eli uzatmaları yardıma muhtaç aileleri bir nebze de olsa rahata erdirecek.Sivil ailelerden sadece birinin yaşadığı zulümü anlatan o video:İdlib’in güneyinde devam eden Rus ve rejim bombardımanında kaçan sivil aileler için yardım çağrısı!GIDA yaz 4929’a gönder 5 TL Bağışta bulun.Acil Yardım Paketi 100 TLKUVETTURKHESAP ADI: HAK İNSANİ YARDIM DERNEĞİHESAP NO: 9484((29-1IBAN: 0020 50000948 4882 9000 01(Açıklama kısmına ACİL yazmayı unutmayın)