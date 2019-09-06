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Bu haber 06 Eylül 2019 15:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

Sivil Halk Bombalar Arasında Kaldı. On binlerce İnsanTürkiye Sınırına Geliyor

Suriye rejiminin muhaliflerin elinde bulunan İdlib'e düzenlediği operasyonların şiddetini son günlerde artırması üzerine on binlerce sivil Türkiye sınıra doğru geldi.

Sivil Halk Bombalar Arasında Kaldı. On binlerce İnsanTürkiye Sınırına Geliyor

Reuters haber ajansı bölgedeki kişilerle konuştuğu haberinde araçların akışının sürekli devam ettiğini kaydederken kurtarma ekiplerinde çalışanlar dört gün içinde en az 60 bin insanın bölgeden kaçtığını söyledi.


 

Suriye Kale Kapısı’na Girdi

Rusya desteğiyle Suriye rejiminin İdlib'in 'kale kapısı' olarak bilinen Han Şeyhun kasabasına girmesi, bölgeden kaçan sivillerin sayısının da yükselmesine neden oldu.
Suriye rejimi ise İdlib'den ayrılmak isteyen siviller için bir koridor açtığını duyurdu. Bölgede bulunanlar özellikle Salı günü Rusya ve Suriye savaş uçaklarının bombalamaları artırdığını, bir hastanenin de vurulduğunu söyledi.



 

Sivil Halk, İdlib’de Zor Durumda 

Bombardımana tutulan sivil halkın zulmüne kulak vermek ve yardım eli uzatmak için Hak İnsan Yardım Derneği bir kampanya başlattı. Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların aşağıdaki bilgilerden faydalanarak yardım eli uzatmaları yardıma muhtaç aileleri bir nebze de olsa rahata erdirecek.



Sivil ailelerden sadece birinin yaşadığı zulümü anlatan o video:



 

İdlib’e Nasıl yardım Gönderebilirim?

İdlib’in güneyinde devam eden Rus ve rejim bombardımanında kaçan sivil aileler için yardım çağrısı!

GIDA yaz 4929’a gönder 5 TL Bağışta bulun.
Acil Yardım Paketi 100 TL

KUVETTURK 
HESAP ADI: HAK İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

HESAP NO: 9484((29-1

IBAN: 0020 50000948 4882 9000 01 
(Açıklama kısmına ACİL yazmayı unutmayın)





 
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Sivil Halk Bombalar Arasında Kaldı. On binlerce İnsanTürkiye Sınırına Geliyor
Sivil Halk Bombalar Arasında Kaldı. On binlerce İnsanTürkiye Sınırına Geliyor
Suriye rejiminin muhaliflerin elinde bulunan İdlib'e düzenlediği operasyonların şiddetini son günlerde artırması üzerine on binlerce sivil Türkiye sınıra doğru geldi.
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