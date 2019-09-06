Kılıçdaroğlu, İddialı! 50 Milyon Doları Bulurum

Kılıçdaroğlu’ndan Tank Fabrikası Tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin ekonomi politikalarını eleştirdi. Krizin faturasının halka ödetildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bütçenin durumu parlak değil, Türkiye yönetilemiyor. Türkiye savruluyor. Ekonomik kriz var, kim ödüyor faturasını? Sıradan vatandaş ödüyor. İşinden olan ödüyor, sizler ödüyorsunuz. Hep sırtı kalınlar mı kazanacak bu ülkede? Bu ülkede işçi kazanmayacak mı, esnaf kazanmayacak mı? Sırtı kalınlara karşıyım. Sırtı kalınlara karşı vatandaşın alın terinden yanayım.” dedi.Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine olan tepkisini bir kez daha dile geitrdi. Kılıçdaroğlu, 50 milyon dolar için fabrikanın satıldığını belirterek, "Yurt dışında fabrikası olan biri beni aradı, '24 saat içinde 50 milyon doları veririm' dedi. Katar'a o fabrikayı vermesinler." ifadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel