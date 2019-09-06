​İstanbul’da Uygulamaya Girdi! Şanlıurfa’da Yapılacak Mı?

Veliler, Servis Şoförünün GBT’sine Bakabilecek

Şanlıurfa’da Olacak Mı?

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile okul heyecanı başladı. 2 Eylül'de okula başlayan 1. sınıflar yollara düştü, diğer sınıflar ise 9 Eylül Pazartesi günü okula başlayacak. Okul araç gereçlerinin alındığı, servis araçlarının ayarlandığı bu günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir uygulamaya imza attı. Uygulamayada, İstanbulda yaşayan veliler okul servislerini analiz edip, çocuklarını takip edebilecekler.Öğrencilerini servislere yazdıran veliler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesindeki servis sorguluma linkinden, servis şoförünün bilgilerine ulaşabilir, okul servis ücreti hesaplayabilir, kayıtlı servis aracını takip edebilir.Bu uygulamanın hayata geçmesinden sonra Şanlıurfa’da da uygulanması için adımların atılmasını bekleyen vatandaşlar, uygulamanın velileri rahatlatacağını, öğrenci servislerinin o an nerede olduğunu görebileceklerini ifade ederek: “Servis takip uygulamasının Şanlıurfa’da da hayata geçirilmesi gerek. Çocuklarımızın çoğu evlerinden uzak okullarda eğitim görüyorlar. Şoförünü tanımak, servisin nerede olduğunu görmek bizleri rahatlatacak.” diyerek yetkililerden Şanlıurfa için de aynı uygulamayı yapmalarını talep etti.Editör: Bahar Yüksel