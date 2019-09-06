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Bu haber 06 Eylül 2019 10:30:50 Tarihinde eklenmiştir.

​İstanbul’da Uygulamaya Girdi! Şanlıurfa’da Yapılacak Mı?

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının başlaması ile okul servisleri trafiğe çıktı. Çocuklarını servise kaydettiren veliler, İBB'nin internet sitesinden servis sorgulama yapabilecek.

​İstanbul’da Uygulamaya Girdi! Şanlıurfa’da Yapılacak Mı?

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile okul heyecanı başladı. 2 Eylül'de okula başlayan 1. sınıflar yollara düştü, diğer sınıflar ise 9 Eylül Pazartesi günü okula başlayacak. Okul araç gereçlerinin alındığı, servis araçlarının ayarlandığı bu günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir uygulamaya imza attı. Uygulamayada, İstanbulda yaşayan veliler okul servislerini analiz edip, çocuklarını takip edebilecekler.


 

Veliler, Servis Şoförünün GBT’sine Bakabilecek

Öğrencilerini servislere yazdıran veliler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesindeki servis sorguluma linkinden, servis şoförünün bilgilerine ulaşabilir, okul servis ücreti hesaplayabilir, kayıtlı servis aracını takip edebilir. 


 

Şanlıurfa’da Olacak Mı?

Bu uygulamanın hayata geçmesinden sonra Şanlıurfa’da da uygulanması için adımların atılmasını bekleyen vatandaşlar, uygulamanın velileri rahatlatacağını, öğrenci servislerinin o an nerede olduğunu görebileceklerini ifade ederek: “Servis takip uygulamasının Şanlıurfa’da da hayata geçirilmesi gerek. Çocuklarımızın çoğu evlerinden uzak okullarda eğitim görüyorlar. Şoförünü tanımak, servisin nerede olduğunu görmek bizleri rahatlatacak.” diyerek yetkililerden Şanlıurfa için de aynı uygulamayı yapmalarını talep etti.





Editör: Bahar Yüksel


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