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Bu haber 06 Eylül 2019 08:30:35 Tarihinde eklenmiştir.

​ABD Kendi Vatandaşlarını Uyardı: Türkiye’de O İllere Gitmeyin! Aralarında Şanlıurfa da Var

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını uyardı. Türkiye'de belli illerin isimlerini veren Bakanlık, kendi vatandaşlarının aralarında Şanlıurfa’nın da olduğu bu illere gitmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

​ABD Kendi Vatandaşlarını Uyardı: Türkiye’de O İllere Gitmeyin! Aralarında Şanlıurfa da Var

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bu gece yapılan uyarıya göre, ABD'li vatandaşların Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırındaki bölgelerine ziyarette bulunmamaları gerektiği aktarıldı. Vatandaşların 'terörizm ve güvenlik güçlerinin uyguladığı 'keyfi gözaltıları' gerekçesiyle, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerine seyahat etmemesi istendi. 






 

ABD Neden Uyardı! Sınır Bölgelerinde Neler Olacak?

Bu uyarıdan sonra Türkiye’deki vatandaşlardan yorum geldi. “Kendi vatandaşlarına bu illere gitmeyin diyen ABD’nin burada yaşayan insanların da olduğunu birilerinin hatırlarması lazım” diyerek yaptıkları uyarının sebeplerini açık şekilde dile getirmesi gerektiğini ifade ederken, bir başka sosyal medya kullancısı ise; “Yakın zamanda sınır bölgelerinde çatışmalar olacak, bombalar patlayacak gibi görünüyor. Sınır bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlar dikkat etmeli” yorumunda bulundu.





Editör: Bahar Yüksel

 
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​ABD Kendi Vatandaşlarını Uyardı: Türkiye’de O İllere Gitmeyin! Aralarında Şanlıurfa da Var
​ABD Kendi Vatandaşlarını Uyardı: Türkiye’de O İllere Gitmeyin! Aralarında Şanlıurfa da Var
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarını uyardı. Türkiye'de belli illerin isimlerini veren Bakanlık, kendi vatandaşlarının aralarında Şanlıurfa’nın da olduğu bu illere gitmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
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