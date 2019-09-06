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Bu haber 06 Eylül 2019 09:30:31 Tarihinde eklenmiştir.

Anestezi Uzmanı Ameliyat Odasında ​Narkozlu Hastayı Taciz Etti! Dokunma Bana, Kıpırdayamıyorum!

Geçtiğimiz temmuz ayında narkozun etkisinde olan bir hasta, hastanede çalışan bir sağlık görevlisi tarafından taciz edildiği iddia edildi. İddiaların sosyal medya hesabından hızlı bir şekilde yayılması ile olayın ortaya çıkmasını isteyeyn vatandaşlara hastane yönetiminden açıklama geldi.

Anestezi Uzmanı Ameliyat Odasında ​Narkozlu Hastayı Taciz Etti! Dokunma Bana, Kıpırdayamıyorum!

Olayın geçtiğimiz temmuz ayında Elbistan Devlet Hastanesi’nde meydana geldiği iddia edildi. Sosyal medya hesaparı üzerinden hızla yayınlan iddiada narkozun etkisinde olan kadının hasta, anestezi teknisyeni tarafından tacize uğradığı belirtildi. Narkozun etkisinde olan kadın, teknisyene “Dokunma bana. Ne yaptığını blilyorum ama kıpırdayamıyorum” dediği öğrenildi.



 

Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi’nden Açıklama!

Kahramanmaraş’ın Elbistan Devlet Hastanesi yönetimi, bir hastaya taciz iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında anestezi teknisyeni personelinin görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. 

Kahramanmaraş’ın Elbistan Devlet Hastanesi yönetiminin internet sayfasından yapılan açıklamada, “Temmuz ayında hastanemizde ameliyat olan bir kadın hastamız, görevli anestezi teknisyeni tarafından tacize uğradığını iddia ederek polise başvurmuş ve şikayetçi olmuştur. Aynı gün hastanemiz idaresi tarafından da adli soruşturmaya ek olarak idari soruşturma başlatılmış olup ilgili anestezi teknisyeni personel soruşturmanın salahiyeti acısından hastanedeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç ve tarafımızdan yürütülen idari soruşturma süreci devam etmektedir. Elbistan Devlet Hastanesi olarak tüm birimlerimizle Elbistan ve yöre halkına hak ettikleri kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek için 7/24 büyük bir özveri ile çalışmaktayız. Yaşanan bu münferit olayla ilgili devam eden adli ve idari soruşturmalar neticesinde suç tespit edilirse gerekli her cezanın uygulanacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini bir kez daha tekrarlamak isteriz” denildi. 



Editör: Bahar Yüksel
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Anestezi Uzmanı Ameliyat Odasında ​Narkozlu Hastayı Taciz Etti! Dokunma Bana, Kıpırdayamıyorum!
Anestezi Uzmanı Ameliyat Odasında ​Narkozlu Hastayı Taciz Etti! Dokunma Bana, Kıpırdayamıyorum!
Geçtiğimiz temmuz ayında narkozun etkisinde olan bir hasta, hastanede çalışan bir sağlık görevlisi tarafından taciz edildiği iddia edildi. İddiaların sosyal medya hesabından hızlı bir şekilde yayılması ile olayın ortaya çıkmasını isteyeyn vatandaşlara hastane yönetiminden açıklama geldi.
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